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      Суд по делу MH17: какие последствия возможны для Путина и России

      - Читати новину українською

      Россия максимально будет затягивать международный судебный процесс в Гааге. По разным оценкам, он может длиться от года до трех. Россия не выполнит решение международного суда. Но это решение Украина может использовать в другом процессе.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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      Решение международного суда в Гааге относительно сбитого Россией Боинга MH17 не станет основанием для введения личных санкций для высшего руководства РФ. Подозреваемые – физические лица, а Россия как государство-ответчик не фигурирует,
      – отмечает Андрей Вигиринский.

      Политолог объясняет: подозреваемые в причастности о сбитии Боинга – кадровые военные российской армии. Без их показаний, а они их не будут давать, доказать причастность высшего руководства России к преступлению невозможно. Никто из высшего военного руководства РФ не признает, что давал приказ о переправке БУК в Украину. Спишут все на самоуправство подчиненных.

      Но следствие продолжается. Завершена часть только в отношении четырех подозреваемых. То есть, есть шансы, что обвинение предъявят другим причастным и судебный процесс продолжится. Очевидно, что в решении будет доказано, что Боинг сбили из российского "Бука". И это Украина может использовать как доказательство в деле по поводу нарушения Россией Конвенции по противодействию терроризму,
      – убежден Вигиринский.

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      В то же время, по его мнению, на Путина лично решение Гаагского трибунала не повлияет. Президента РФ давно называют агрессором, нарушителем международных правовых норм. Несмотря на это, международное сообщество не сделало Путина и Россию международными изгоями. Никто не прекратил массово с ним дружить или пожимать руку. И Путин продолжает действовать так, как и раньше.

      Что происходит в судебном процессе по делу сбитого MH17

      10 марта в Нидерландах прошло первое заседание суда о сбитии Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году. Официально обвинения выразили трем россиянам и одному украинцу:

      • бывшего "министра обороны" так называемой "ДНР" Игоря Гіркіна (Стрелкова).
      • генерал-майора Сергея Дубинского (позывной "Хмурый"). Он был командиром разведки "ДНР", является офицером ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет;
      • полковника Олега Пулатова (позывной "Гюрза"). Он – ветеран российских ВДВ, его упомянули в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть возле установки в момент запуска;
      • гражданина Украины Леонида Харченко (позывной "Крот"). Он – боевик "ДНР".

      Судья отметил, что один из подозреваемых – бывший "министр обороны" Игорь Гиркин, отрицает законность решений нидерландского суда по катастрофе. Ему пытались официально вручить повестку по адресу его регистрации, а также связаться с ним электронно: через скайп и Вконтакте, но безуспешно. Поэтому судья считает, что Гиркин сознательно не приехал в суд.

      Предыдущее решение относительно подозреваемых появится не ранее, чем через 14 дней после окончания слушаний.

      збитий боїнг
      Трагедия сбитого Россией боинга в цифрах / Инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Владимир Путин MH17 Трибунал в Гааге
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