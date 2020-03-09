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      В Нидерландах начался суд по делу Boeing МН17: видео

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      9 марта 2020 года в Нидерландах начался суд по сбитию Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году. Официально обвинения объявили трем россиянам и одному украинцу.

      Справу розглядають у судовому комплексі "Скіпхол", за нею спостерігають майже пів тисячі журналістів.  Головує на процесі суддя Хендрік Стейнхаюс.

      Детально Суд у Гаазі щодо MH17: кого звинувачують та як буде проходити процес

      Коротко про судове засідання:

      • Жоден зі звинувачених 9 березня не прийшов на розгляд справи.
      • Четверо обвинувачених не братимуть участі в засіданні суду. Бути присутнім будуть тільки адвокати підполковника ВДВ Олега Пулатова.
      • Триватме сьогоднішній розгляд з 11 до 17 години із двома перервами.
      • Справа наразі складається із 30 тисяч сторінок.
      • Планується, що розгляд триватимке протягом року.

      Дивіться онлайн-трансляцію судового засідання щодо збитого Boeing МН17

      Кому висловили підозру

      На сьогодні прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом фігурантам – трьом росіянам і одному громадянинові України:

      • колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігореві Гіркіну (Стрєлкову);
      • генерал-майору Сергієві Дубінському (Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;
      • полковнику Олегові Пулатову (Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;
      • громадянину України Леонідові Харченку (Кроту), бойовику "ДНР".
      Путин передумал быть "вечным" президентом России
      сегодня
      Автор: Вероника Климская
      Теги: авиация Война на Донбассе MH17 Новости Украины Новости политики
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