В Нидерландах начался суд по делу Boeing МН17: видео

9 марта 2020 года в Нидерландах начался суд по сбитию Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году. Официально обвинения объявили трем россиянам и одному украинцу.

Справу розглядають у судовому комплексі "Скіпхол", за нею спостерігають майже пів тисячі журналістів. Головує на процесі суддя Хендрік Стейнхаюс. Детально Суд у Гаазі щодо MH17: кого звинувачують та як буде проходити процес Коротко про судове засідання: Жоден зі звинувачених 9 березня не прийшов на розгляд справи.

Четверо обвинувачених не братимуть участі в засіданні суду. Бути присутнім будуть тільки адвокати підполковника ВДВ Олега Пулатова.

Триватме сьогоднішній розгляд з 11 до 17 години із двома перервами.

Справа наразі складається із 30 тисяч сторінок.

Планується, що розгляд триватимке протягом року. Дивіться онлайн-трансляцію судового засідання щодо збитого Boeing МН17 Кому висловили підозру На сьогодні прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом фігурантам – трьом росіянам і одному громадянинові України: колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігореві Гіркіну (Стрєлкову);

(Стрєлкову); генерал-майору Сергієві Дубінському (Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;

(Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак; полковнику Олегові Пулатову (Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;

(Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску; громадянину України Леонідові Харченку (Кроту), бойовику "ДНР".