В Нидерландах начался суд по делу Boeing МН17: видео
9 марта 2020 года в Нидерландах начался суд по сбитию Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году. Официально обвинения объявили трем россиянам и одному украинцу.
Справу розглядають у судовому комплексі "Скіпхол", за нею спостерігають майже пів тисячі журналістів. Головує на процесі суддя Хендрік Стейнхаюс.
Детально Суд у Гаазі щодо MH17: кого звинувачують та як буде проходити процес
Коротко про судове засідання:
- Жоден зі звинувачених 9 березня не прийшов на розгляд справи.
- Четверо обвинувачених не братимуть участі в засіданні суду. Бути присутнім будуть тільки адвокати підполковника ВДВ Олега Пулатова.
- Триватме сьогоднішній розгляд з 11 до 17 години із двома перервами.
- Справа наразі складається із 30 тисяч сторінок.
- Планується, що розгляд триватимке протягом року.
Дивіться онлайн-трансляцію судового засідання щодо збитого Boeing МН17
Кому висловили підозру
На сьогодні прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом фігурантам – трьом росіянам і одному громадянинові України:
- колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігореві Гіркіну (Стрєлкову);
- генерал-майору Сергієві Дубінському (Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;
- полковнику Олегові Пулатову (Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;
- громадянину України Леонідові Харченку (Кроту), бойовику "ДНР".
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