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      У Нідерландах триває суд у справі Boeing МН17 – відео

      - Читать новость на русском
      У Гаазі почався суд у справі Boeing МН17 / GettyImages

      9 березня 2020 року у Нідерландах розпочався суд щодо збиття Boeing MH17 над Донбасом у 2014-му. Офіційно звинувачення висловили трьом росіянам та одному українцеві.

      Справу розглядають у судовому комплексі "Скіпхол": там напередодні посилили заходи безпеки. Головує на процесі суддя Хендрік Стейнхаюс.

      Детально Суд у Гаазі щодо MH17: кого звинувачують та як буде проходити процес

      Крім головного судді, процес будуть вести ще двоє служителів Феміди. Також в залі присутні два запасних судді, на випадок якщо хтось з основних захворіє або не зможе перебувати на процесі. 

      Зазначено, що в процесі попередньо виступлять 49 родичів жертв катастрофи, 84 людини також будуть звертатися за матеріальною компенсацією. Напереедодні засідання вони влаштували акцію мовчазного протесту біля консульства Росії у Гаазі. Рідні загиблих винесли перед дипустановою 298 білих стільців, що символізують кожного із загиблих.

      Від України у справі MH17 Міжнародну слідчу групу очолює заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

      Кому висловили підозру

      На сьогодні прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом фігурантам – трьом росіянам і одному громадянинові України:

      • колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігореві Гіркіну (Стрєлкову).
      • генерал-майору Сергієві Дубінському (Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;
      • полковнику Олегові Пулатову (Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;
      • громадянину України Леонідові Харченку (Кроту), бойовику "ДНР".

      Суддя зазначив, що один з підозрюваних – колишній "міністр оборони" Ігор Гіркін, заперечує законність рішень нідерландського суду щодо катастрофи. Йому намагалися офіційно вручити повістку за адресою його реєстрації, а також зв'язатися з ним електронно: через скайп і Вконтакте, але безуспішно. Тому суддя вважає, що Гіркін свідомо не приїхав до суду.

      Коротко про судове засідання:

      • Жоден зі звинувачених 9 березня не прийшов на розгляд справи.
      • Триватме сьогоднішній розгляд з 10 до 17 години (за нідерландським часом) із двома перервами.
      • На резонансний судовий процес акредитували майже пів тисячі журналістів.
      • Опісля години розгляду, у суді оголосили перерву через технічні несправності.
      • Справа наразі складається із 30 тисяч сторінок.
      • Планується, що повний і всесторонній розгляд триватиме протягом року.

      Дивіться онлайн-трансляцію судового засідання щодо збитого Boeing МН17

       

      Який суд розглядає справу?

      Частину обвинувального висновку передано в розпорядження суддів Окружного суду Гааги, але це не Гаазький трибунал. Кілька країн вимагало призначити саме міжнародний трибунал, але в Раді Безпеки ООН цю ініціативу заблокувала Росія. Процес вирішили провести в Окружному суді Гааги.

      Через те, що увага нідерландського суспільства й світової спільноти до цього судового процесу велика, організатори вирішили перенести суд у комплекс Схіпхол, у якому розташована юридична компанія у місті Бадхуведорп.


      Будівля у якій відбудеться суд по MH17 / Фото EPA

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини політики Новини України авіація Війна на Донбасі MH17
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