Суд у Гаазі щодо MH17: кого звинувачують та як буде проходити процес

9 березня 2020 року розпочинається суд стосовно збиття літака у небі над Донбасом у 2014 році. Рейс MH17 малайзійських авіаліній став останнім для 289 людей. Де і як відбудеться суд та кого обвинувачують, читайте у статті на сайті 24 каналу.

Кого судитимуть за збиття літака рейсу MH17?

Слідчі встановили, що причетними до катастрофи MH17 могли бути приблизно 100 осіб.

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Це люди, які відігравали активну роль у транспортуванні "Бука" до місця обстрілу і запуску ракети, також відомо, хто займався перевезенням. За п'ять років розслідування та вивчення доказів кількість підозрюваних зменшилася.

Справою займається понад 50 слідчих, зокрема австралійські та нідерландські детективи працюють разом з українськими фахівцями в Києві.

На сьогодні прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом фігурантам – трьом росіянам і одному громадянинові України:

колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігореві Гіркіну (Стрєлкову);

(Стрєлкову); генерал-майору Сергієві Дубінському (Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;

(Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак; полковнику Олегові Пулатову (Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;

(Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску; громадянину України Леонідові Харченку (Кроту), бойовику "ДНР".

Трагедія Боїнга / Інфографіка 24 каналу

Усі три росіянина – військові. Харченко не мав військового досвіду, він брав лише участь у так званих "силах самооборони Донецька".

Гіркін був точкою контакту з РФ. Підозрюваний Дубінський також був у постійному контакті з російськими службовцями. Пулатов був заступником голови служби безпеки, він співпрацював із Дубінським. Харченко також безпосередньо працював із Дубінським. Так званий міністр оборони "ДНР" віддав наказ скласти ланцюжок, який пов'язував "ДНР" із РФ, із метою доправлення озброєння з РФ на територію країни. Саме так могли доправити установку "Бук",

– розповдав голова міжнародної слідчої групи Вілберт Пауліссен.

Проте росіяни не визнають себе винними й знаходяться, очевидно, на волі.

Згодом можуть з’явитися й інші учасники злочину.

Чи будуть присутні обвинувачені на суді?

Оскільки наразі нікого з обвинувачених не було заарештовано, скоріш за все, вони будуть відсутні на лаві підсудних.

Головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке повідомив, що Нідерланди звернуться до Російської Федерації з проханням видати підозрюваних. Крім того, буде спрямовано формальне звернення до України, щоб допитати українського підозрюваного.

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За словами Пауліссена, Гіркін, Дубінський і Пулатов перебувають у Росії, Харченко проживає на окупованій території Донбасу.

Повістки й обвинувальний висновок уже було надіслано за адресами, які відомо судовим органам, хоча незрозуміло, чи живуть підозрювані там насправді.

Росія звісно не збирається віддавати своїх громадян для суду у Гаазі. Зробити це – означає визнати відповідальність за збитий літак й присутність на Донбасі.

Обвинувачення висунуто за ст. 168 Кримінального кодексу Нідерландів – навмисне знищення літака, вона передбачає або до 15 років в'язниці, або довічне ув'язнення, залежно від того, чи можна було передбачити смертельні наслідки дій обвинуваченого. Також за ст. 289 – умисне вбивство, вона передбачає ув'язнення або до 20 років, або довічне.

Керувати судовою справою призначено трьох суддів, ще двоє – у резерві. Головувати на суді буде Гендрік Стенгейс.

Позицію обвинувачення представлятиме прокуратура Королівства Нідерландів. Під час судових засідань передбачено присутність представників держав – членів спільної слідчої групи – від міністерств закордонних справ, прокуратури та органів слідства. З боку України очікують участі СБУ, повідомили у МЗС України на запит агентства УНН.

Хто представлятиме інтереси обвинувачених у Гаазі?

Одна з юридичних фірм оголосила, що представлятиме на процесі підозрюваного або підозрюваних, повідомила пресслужба Окружного суду Гааги наприкінці січня цього року. Проте невідомо кого саме ця фірма представлятиме.

На початку лютого адвокатка Олена Кутьїна з російської колегії "Ковлер і партнери" заявила агентству РБК, що її компанія захищає Олега Пулатова, інтереси якого в суді представлятимуть також двоє юристів із кримінального права з роттердамської фірми.

Вони заявили виданню Advocatenblad, що справа налічує приблизно 30 тисяч сторінок, і розповіли, що російська адвокатка Кутьїна не має права діяти від імені підозрюваного в Нідерландах, тому вона лише надає інформацію для його захисту.

Який суд розглядатиме справу?

Частину обвинувального висновку передано в розпорядження суддів Окружного суду Гааги, але це не Гаазький трибунал.

Кілька країн вимагало призначити саме міжнародний трибунал, але в Раді Безпеки ООН цю ініціативу заблокувала Росія. Процес вирішили провести в Окружному суді Гааги.

Через те, що увага нідерландського суспільства й світової спільноти до цього судового процесу велика, організатори вирішили перенести суд у комплекс, у якому розташована юридична компанія у місті Бадхуведорп.

Будівля у якій відбудеться суд по MH17 / фото: EPA

Суд буде відкритим?

Так, і стежити за слуханнями можна буде онлайн на цьому сайті.

Для родичів жертв катастрофи також передбачено місця в конференццентрі в місті Ньївегейн, звідки вони зможуть стежити за трансляцією.

Як довго триватиме суд?

Прогнозують, що процес триватиме більше ніж рік.

Суд зарезервував для судового розгляду 25 тижнів на такі дати:

9–13 березня 2020 року;

23–27 березня 2020 року;

8 червня – 3 липня 2020 року;

31 серпня – 13 листопада 2020 року;

1 лютого – 26 березня 2021 року.

Чи не завадить коронавірус проведенню судового процесу?

6 березня з’явилась інформація, що у Нідерландах через коронавірус помер чоловік.

Офіційні особи країни застерігають людей з симптомами цієї хвороби, які нещодавно подорожували в райони поширення коронавірусу аби вони не були присутніми на слуханнях у справі про авіакатастрофу MH17.

Від інших вимагають дотримуватися звичайних заходів безпеки (частіше мити руки, кашляти і чхати в лікоть, використовувати паперові серветки), а також зауважують, що Окружний суд Гааги надасть диспенсери з дезінфікувальним засобом для рук і додаткові засоби для поруччя, дверних клямок, туалетів тощо.

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У разі подальшого поширення вірусу план щодо слухань у Юридичному комплексі може бути переглянуто і справу слухатимуть в інших місцях. Щодо цього Окружний суд Гааги підтримуватиме зв'язок із Національним інститутом громадського здоров'я та довкілля.

Як це було

Влітку 2014 року війна розпалена проросійськими силами на Донбасі тільки почала набирати оберти. 14 червня над Луганськом був збитий військово-транспортний український літак ІЛ-76, загинуло 40 військових та 9 членів екіпажу.

Через місяць – 17 липня, неподалік Донецьку, російські бойовики та сепаратисти стріляють у ще один літак, який вони вважали військовим. Тодішній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) встиг навіть порадіти успішній атаці.

"У районі Тореза щойно збили літак АН-26, валяється десь за шахтою "Прогрес". Попереджували ж – не літати в "нашому небі". Пташка впала за териконом, мирні люди не постраждали", – написав Гіркін.

Пост терориста Ігоря Гіркіна у мережі Вконтакті / скріншот

Але згодом цей пост був видалений, адже насправді бойовики збили цивільний літак, на борту якого летіли громадяни різних країн, серед них було чимало дітей. Всі пасажири й члени екіпажу загинули.

На борту Boeing 777 за рейсом MH17 компанії Malaysia Airlines, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур було 298 осіб, – громадяни Нідерландів, Малайзії, Австралії, Індонезії, Великобританії, Німеччини, Бельгії, Філіппін, Канади та Нової Зеландії. Більшість загиблих – 195 – були громадянами Нідерландів.

Минуло шість років й нарешті у Нідерландах оголосили про початок судового процесу, який розглядатиме факти щодо цього злочину. Розслідувала катастрофу міжнародна слідча група (далі – Група), до якої входять представники Нідерландів, Малайзії, Бельгії, Австралії та України.

28 вересня 2016 року Група оголосила проміжні підсумки розслідування, згідно з висновками експертів, літак було збито ракетою серії 9М38 із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який у липні 2014 року прибув із Росії. Після катастрофи MH17 "Бук" знову відвезли на територію РФ.

Нідерланди й Австралія офіційно обвинуватили Росію в аварії рейсу MH17. 24 травня 2018 року слідчі заявили про належність "Бука" до російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, дислокованої в Курську. Група відновила маршрут, яким перевозили установку.