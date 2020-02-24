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      Катастрофа MH17 у небі над Донбасом: у міжнародного слідства є свідок запуску ракети

      - Читать новость на русском
      Катастрофа MH17: міжнародні слідчі знайшли очевидця запуску ракети по літаку / Getty Images

      У Спільної слідчої групи (JIT) є свідок запуску ракети, якою збили малайзійський Boeing рейсу МН17 в небі над Донбасом у 2014 році.

      Таку заяву зробив генеральний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке у коментарі американському телеканалу CBS.

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      Він відповів ствердно на запитання, чи є у слідства свідки запуску ракети. А на уточнювальне, скільки саме свідків, чи їх більше одного, генпрокурор Нідерландів зауважив: "Я сказав, що у мене є очевидець, я не сказав, скільки їх".

      Крім того, Вестербеке наголосив, що не має сумніву в тому, що зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого збили літак, походить із 53-ї зенітної ракетної бригади збройних сил РФ.

      "Я не маю сумнів щодо цього взагалі", – підкреслив він.

      Вестербеке додав, що Росія взагалі не допомагала в розслідуванні протягом останніх п'яти років.

      "ому що вони повинні були дати нам всю інформацію та всі докази, які нам потрібні в цьому складному розслідуванні. Вони повинні були сказати нам на другий день після того, як це сталося. Вони повинні були сказати нам:" Ми зробили помилку" або "Ми зробили те, чого не повинно було статися". Вони повинні були вийти вперед. Це те, що вони повинні були зробити, і вони ніколи не робили цього,
      – підсумував слідчий.

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      До слова, нещодавно за справою про збиття малайзійського Boeing до роботи міжнародної слідчої групи залучили 4 прокурорів із України. А на національному рівні розслідуванням інциденту займаються 9 співробітників Офісу Генпрокурора. 

      Основне про катастрофу MH17:

      • Boeing-777 компанії Malaysia Airlines збили 17 липня 2014 року біля Тореза Донецької області.
      • Літак виконував регулярний рейс MH17 з Нідерландів до Малайзії.
      • На борту були 298 людей, загинули всі.
      • У літак влучили ракетами із зенітного ракетного комплексу "Бук" російського виробництва.
      • Навіть за наявності доказів, встановлених Об’єднаною слідчою групою, Росія відкидає свою причетність.
      • За кількістю жертв ця катастрофа – найсмертоносніше в історії збиття пасажирського літака.


      Авіакатастрофа рейсу MH17 в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики авіація Нідерланди Війна на Донбасі Катастрофа MH17
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