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      Російське озброєння на Донбасі: факти, які підтверджують постачання

      Informnapalm 3 Читать новость на русском

      Черговий тип новітньої російської воєнної техніки — комплект підсистеми управління ППО тактичної ланки "Барнаул-Т", прийнятий на озброєння ЗС РФ тільки у 2009 році, вже у 2015-му з'явився на окупованому Донбасі. Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm знайшла нові докази постачання сучасних типів озброєння "Барнаул-Т" і "Тор-М1" терористичним формуванням "ДНР".

      Управляють цим озброєнням кадрові російські військовослужбовці. Постачання російських сучасних типів озброєння терористам, включно з системами ППО, вже стало причиною не однієї масштабної трагедії на Донбасі. Рейс MH17 – трагічний приклад російського терору міжнародного масштабу.

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      Мова піде про Блінова Дмитра Георгійовича, позивний "Чайка", який народився 4 квітня 1988 року. У 2006 — 2008 роках проходив строкову службу у військовій частині №16 662, війська федеральної служби охорони, рядовий, водій-електрик.

      Росія Дмитро Блінов
      Дмитро Блінов

      З 2011 до 2014 року він служив командиром відділення у пожежній частині №76 міста Верещагіно Пермського краю. З 2014 до 2016 року чоловік брав участь у бойових діях на Донбасі в складі російського окупаційного корпусу.


      Російський окупаційний корпус

      Блінов входив до обслуги зенітної установки ЗУ-23-2 зенітно-артилерійської батареї так званого комендантського полку 1 АК (Донецьк) збройних сил РФ. У 2016 році він повернувся в Росію і продовжив службу в пожежній частині міста Верещагіно.

      22 травня 2015 року Дмитро Блінов завантажив собі у фотоальбом знімки модуля розвідки і управління на гусеничному шасі, який входить до складу комплексу "Барнаул-Т". Згідно з фоторепортажами російських пропагандистів, цей модуль розвідки активно використовують разом із зенітно-ракетними комплексами "Тор". Що, власне, підтвердили фотографії товариша по службі Блінова – Ігоря Ластовкіна.


      Дмитро Блінов та Ігор Ластовкін

      У тому ж місці, де зроблено знімок модуля розвідки, волонтери InformNapalm ідентифікували дві замасковані бойові машини зенітно-ракетного комплексу "Тор" і залишки стріляних зенітних ракет. Вперше російський ЗРК "Тор" помітили на окупованому Донбасі 20 січня 2015 року у місті Шахтарськ Донецької області.

      Зверніть увагу: Секретна зброя РФ на Донбасі: російський найманець "злив" докази в мережу

      Варто відзначити, що "Тор-М1" зняли з озброєння ЗСУ ще у 2001 році через те, що не могли утримувати в робочому стані. Тому ці комплекси не могли стати трофеями під час бойових дій на Донбасі. От вам черговий факт передавання терористам "ДНР/ЛНР" зенітно-ракетного озброєння, управляють якими російські кадрові військові.

      Війна на Донбасі Росія
      Замасковані бойові машини зенітно-ракетного комплексу "Тор" 

      Крім того, користувач мережі під псевдонімом surpher допоміг нам встановити геолокацію знімків. Вони були зроблені на автобазі селища міського типу Корсунь Єнакіївської міської ради Донецької області.


      Геолокація знімків

      Міфи про трофейність сепарської техніки, чи про "знахідки в шахтах Донбасу", як завжди, виявились недолугими фейками російської пропаганди. Однак, ми знаємо, як віднайти та довести правду. Адже полум'я завжди долає темряву.

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      17 лютого
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      Автор: Михайло Макарук
      Теги: Новини України Окуповані території Війна на Донбасі Informnapalm Новини Росії Зброя MH17 Відеоблоги
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