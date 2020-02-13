10:20
13 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Коронавірус – корисний для росіян. Космічно-супутникове дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:25, 12 лютого
      Вєсті.UA: Поповнення української політичної діаспори в РФ. Шматок монобільшості хочуть відкусити
      Вєсті.UA
      20:31, 12 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020

      Секретна зброя РФ на Донбасі: російський найманець "злив" докази в мережу

      Informnapalm 1 Читать новость на русском

      Команда InformNapalm неодноразово викривали факти участі у війні на Донбасі військовиків російської армії, що масово "розчинилися" в лавах бойовиків незаконних збройних формувань "Новоросії". ЦЬого разу ми провели дорозвідку контактів "бойовиків" – контрактників 8-ї ОМСБр і знайшли їхніх друзів, місцевих бойовиків-сепаратистів.

      Один з них – Артем Маслов, у його фотоальбомі виявили цікаві фотографії. Зимова світлина Маслова на фоні новітнього російського зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир С-1" завантажена 26 липня 2015 року.

      До слова: Серйозні втрати російських військових у Лівії: розкрито нові подробиці

      Судячи з пейзажу, це не виставка Russia Arms Expo 2015, і ба більше, не показ на Ближньому Сході. Очевидно, бандит Маслов не оминув нагоди увічнити себе на фото з "диво-технікою". 


      Маслов з російським ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С1"

      Що відомо про "Панцир-С1"? Це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування. Призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів, зокрема комплексів ПВО великої дальності, від усіх сучасних і перспективних засобів нападу з повітря.

      Комплекс створено у 1994 році і вперше продемонстровано на МАКС-1995. 16 листопада 2012 року "Панцир-С1" прийнято на озброєння російської армії.

      Нагадаємо, що коли почалася війна на Донбасі, російські "Панцирі" не раз фіксувалися на кордоні в Ростовській області та в Донецькій області України.

      Не менш цікава інша, весняна фотографія з альбому Артема Маслова. На ній зафіксовано російський воєнний автомобіль останнього покоління "Урал-43 206" з колісними формулами 4х4. Він був розроблений ще у 1996 році, але на озброєння російської армії почав надходити не так давно, десь з 2008 року.


      Маслов на фоні російського воєнного автомобіля останнього покоління "Урал-43 206"

      Фотографії з альбому Маслова свідчать про те, що він не є військовослужбовцем російської армії. Скоріш, він місцевий донбаський сепаратист, імовірно, з Рубіжного, входить до складу НЗФ "Новоросії". А шанс сфотографуватися на фоні російського "Панциря" й нового "Уралу" у Маслова був тільки на Донбасі.

      маслов
      Маслов фотографується з російським озброєнням на Донбасі

      Загалом тенденція, коли сєпари біжать як мавпи до прилавка з бананами на секретну військову техніку Російської Федерації, а потім викладають ці фото в соцмережах – нам дуже подобається. І вона заслуговує на окремий вид похвали, оскільки така відверта тупість – це також допомога заради нашої перемоги.

      Цікаво! На Донбасі викрили секретний супутниковий зв'язок армії РФ: резонансні деталі

      Але, на жаль, ми маємо констатувати інший факт. З кожним роком таких ідіотів, як Маслов, стає все менше, оскільки воїни Збройних сил України вдало утилізовують таке біологічне сміття. 

      ДТП у Псковській області Росії: у ДСНС підтвердили загибель 8 українців
      сьогодні
      3932
      Автор: Михайло Макарук
      Теги: Зброя Україна – Росія Проросійські бойовики Новини Росії Війна на Донбасі Відеоблоги Informnapalm
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:13 Погана кар'єра прем'єр-міністра Гончарука, або Чому не варто шукати зраду
      Сергій Фурса 74
      сьогодні , 08:40 Вода в Крим: чого насправді хоче Кремль?
      Віталій Портников 826
      11 лютого , 14:00 Коронавірус у Китаї: як епідемія впливає на економіку й бізнес
      Тетяна Панасюк 3264
      10 лютого , 14:00 Батумі – новий Дубай: ТОП-5 причин купити нерухомість в Грузії
      1053
      сьогодні , 00:30 Обіцянки Єрмака: чого очікувати від нового керівника ОП
      Антон Голобородько 535
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук