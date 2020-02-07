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      Серйозні втрати російських військових у Лівії: розкрито нові подробиці

      Informnapalm 533 Читать новость на русском

      5 січня, за неофіційними даними, Росія понесла перші великі військові втрати в Лівії в результаті повітряної атаки турецьких ВПС. І вже 6 січня РФ закликає терміново зібрати Радбез ООН по Лівії.

      Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm провела моніторинг ситуації.

      До слова: На Донбасі викрили секретний супутниковий зв'язок армії РФ

      Восени 2018 року таблоїд The Sun писав, що "Росія готує нову Сирію в Лівії" і направила туди офіцерів ГРУ. The New York Times на початку листопада 2019 року повідомив, що в Лівію прибули близько двохсот бійців з Росії. В МЗС РФ цю інформацію традиційно в дусі "іхтамнєт" назвали "небилицями". Bloomberg писав також про те, що в Лівії присутні найманці ПВК "Вагнера".


       The Sun писав, що "Росія готує нову Сирію в Лівії"

      6 січня Росія закликала терміново скликати зустріч Ради безпеки ООН. Офіційним приводом до цього стали дії Туреччини, яка почала відправляти війська до Лівії на підтримку визнаного ООН уряду в Тріполі.

      Що таке ПВК "Вагнера"?Приватна військова компанія Вагнера чи група Вагнера – це неофіційна військова організація, яка не входить до регулярних збройних сил Росії та не має жодного юридичного статусу.

      За даними джерел німецької газети Bild у Бундесвері, загальна кількість російських найманців досягає 2500 осіб.

      Річ у тім, що РФ неофіційно підтримує сили командувача "Лівійської національної армії" Халіфу Хафтара, колишнього соратника Муамара Каддафі. 12 грудня вони розпочали вирішальний наступ на центр Триполі. А 25 грудня 2019 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що за його даними у Лівії зараз перебувають дві тисячі бійців російської приватної військової компанії "Вагнер", які підтримують війська Халіфи Хафтара.


      Реджеп Таїп Ердоган

      Це був прямий сигнал Москві, що Туреччина готова протидіяти російським найманцям на Близькому Сході. Після цієї заяви події стали розвиватись дуже швидко.

      6 січня на сторінках видання "Русский Еврей" з посиланням на арабські джерела в соціальних мережах зазначили, що у Лівії в результаті атаки турецької авіації начебто було ліквідовано не менше 10 російських військових найманців і близько 20 були поранені. Вказувалось, що російський військових літак вивіз поранених на територію Сирії, де в Латакії розташований військовий шпиталь.

      Цікаво! Війна у Лівії: кому потрібна країна й вигідний конфлікт

      Зазначається, що це результат першої атаки турецьких військових проти лівійських бойовиків Халіфи Хафтара і російських військових найманців ПВК "Вагнера". Прямого підтвердження цієї інформації поки не було. Користувач твіттера galandecZP, який спеціалізується на моніторингу авіаперельотів, зазначав що російський повітряний шпиталь Іл-76 бортовий номер RF86 906 прибув з російського аеродрому спочатку до Сирії, а потім вилетів у Лівію.


      Повітряний шпиталь Іл-76 бортовий номер RF86 906

      Якщо інформація про втрати російських найманців підтвердиться, то це стане другою масштабною операцією, в ході якої РФ зазнає на Близькому Сході великих втрат. А також другий випадок зіткнення Збройних сил Туреччини та РФ.

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      Автор: Михайло Макарук
      Теги: Відеоблоги Informnapalm Новини Росії Лівія Новини Туреччини
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