Секретное оружие РФ на Донбассе: русский наемник "слив" доказательства в сеть

Команда InformNapalm неоднократно уличали факты участия в войне на Донбассе военных российской армии, которие массово "растворились" в рядах боевиков незаконных вооруженных формирований "Новороссии". На этот раз мы провели доразведку контактов "боевиков" в контрактников 8-й ОМСБр и нашли их друзей, местных боевиков-сепаратистов.

Один з них – Артем Маслов, у його фотоальбомі виявили цікаві фотографії. Зимова світлина Маслова на фоні новітнього російського зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир С-1" завантажена 26 липня 2015 року.

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Судячи з пейзажу, це не виставка Russia Arms Expo 2015, і ба більше, не показ на Ближньому Сході. Очевидно, бандит Маслов не оминув нагоди увічнити себе на фото з "диво-технікою".



Маслов з російським ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С1"

Що відомо про "Панцир-С1"? Це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування. Призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів, зокрема комплексів ПВО великої дальності, від усіх сучасних і перспективних засобів нападу з повітря.



Комплекс створено у 1994 році і вперше продемонстровано на МАКС-1995. 16 листопада 2012 року "Панцир-С1" прийнято на озброєння російської армії.

Нагадаємо, що коли почалася війна на Донбасі, російські "Панцирі" не раз фіксувалися на кордоні в Ростовській області та в Донецькій області України.

Не менш цікава інша, весняна фотографія з альбому Артема Маслова. На ній зафіксовано російський воєнний автомобіль останнього покоління "Урал-43 206" з колісними формулами 4х4. Він був розроблений ще у 1996 році, але на озброєння російської армії почав надходити не так давно, десь з 2008 року.



Маслов на фоні російського воєнного автомобіля останнього покоління "Урал-43 206"

Фотографії з альбому Маслова свідчать про те, що він не є військовослужбовцем російської армії. Скоріш, він місцевий донбаський сепаратист, імовірно, з Рубіжного, входить до складу НЗФ "Новоросії". А шанс сфотографуватися на фоні російського "Панциря" й нового "Уралу" у Маслова був тільки на Донбасі.



Маслов фотографується з російським озброєнням на Донбасі

Загалом тенденція, коли сєпари біжать як мавпи до прилавка з бананами на секретну військову техніку Російської Федерації, а потім викладають ці фото в соцмережах – нам дуже подобається. І вона заслуговує на окремий вид похвали, оскільки така відверта тупість – це також допомога заради нашої перемоги.

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Але, на жаль, ми маємо констатувати інший факт. З кожним роком таких ідіотів, як Маслов, стає все менше, оскільки воїни Збройних сил України вдало утилізовують таке біологічне сміття.