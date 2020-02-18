Российское вооружение на Донбассе: факты, которые подтверждают поставку

Очередной тип новейшей русской военной техники – комплект подсистемы управления ПВО тактического звена "Барнаул-Т", принятый на вооружение ВС РФ только в 2009 году, уже в 2015-м появился на оккупированном Донбассе. Международное разведывательное сообщество InformNapalm нашло новые доказательства поставки современных типов вооружения "Барнаул-Т" и "Тор-М1" террористическим формированиям «ДНР».

Управляють цим озброєнням кадрові російські військовослужбовці. Постачання російських сучасних типів озброєння терористам, включно з системами ППО, вже стало причиною не однієї масштабної трагедії на Донбасі. Рейс MH17 – трагічний приклад російського терору міжнародного масштабу.

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Мова піде про Блінова Дмитра Георгійовича, позивний "Чайка", який народився 4 квітня 1988 року. У 2006 — 2008 роках проходив строкову службу у військовій частині №16 662, війська федеральної служби охорони, рядовий, водій-електрик.



Дмитро Блінов

З 2011 до 2014 року він служив командиром відділення у пожежній частині №76 міста Верещагіно Пермського краю. З 2014 до 2016 року чоловік брав участь у бойових діях на Донбасі в складі російського окупаційного корпусу.



Російський окупаційний корпус

Блінов входив до обслуги зенітної установки ЗУ-23-2 зенітно-артилерійської батареї так званого комендантського полку 1 АК (Донецьк) збройних сил РФ. У 2016 році він повернувся в Росію і продовжив службу в пожежній частині міста Верещагіно.

22 травня 2015 року Дмитро Блінов завантажив собі у фотоальбом знімки модуля розвідки і управління на гусеничному шасі, який входить до складу комплексу "Барнаул-Т". Згідно з фоторепортажами російських пропагандистів, цей модуль розвідки активно використовують разом із зенітно-ракетними комплексами "Тор". Що, власне, підтвердили фотографії товариша по службі Блінова – Ігоря Ластовкіна.



Дмитро Блінов та Ігор Ластовкін

У тому ж місці, де зроблено знімок модуля розвідки, волонтери InformNapalm ідентифікували дві замасковані бойові машини зенітно-ракетного комплексу "Тор" і залишки стріляних зенітних ракет. Вперше російський ЗРК "Тор" помітили на окупованому Донбасі 20 січня 2015 року у місті Шахтарськ Донецької області.

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Варто відзначити, що "Тор-М1" зняли з озброєння ЗСУ ще у 2001 році через те, що не могли утримувати в робочому стані. Тому ці комплекси не могли стати трофеями під час бойових дій на Донбасі. От вам черговий факт передавання терористам "ДНР/ЛНР" зенітно-ракетного озброєння, управляють якими російські кадрові військові.



Замасковані бойові машини зенітно-ракетного комплексу "Тор"

Крім того, користувач мережі під псевдонімом surpher допоміг нам встановити геолокацію знімків. Вони були зроблені на автобазі селища міського типу Корсунь Єнакіївської міської ради Донецької області.



Геолокація знімків

Міфи про трофейність сепарської техніки, чи про "знахідки в шахтах Донбасу", як завжди, виявились недолугими фейками російської пропаганди. Однак, ми знаємо, як віднайти та довести правду. Адже полум'я завжди долає темряву.