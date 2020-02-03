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      Справа MH17: прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення 4 фігурантам

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      Місце авіакатастрофи MH17 / AP

      Суд щодо збиття малайзійського Boeing у небі над Донбасом має розпочатися у комплексі "Схіпхол" неподалік Гааги вже 9 березня. За понад місяць до процесу прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення 4 фігурантам справи.

      Там сподіваються: всі підозрювані або хоча б їх адвокати будуть присутні. Про це розповіла прессекретар прокуратури Нідерландів Брехт ван де Мосдейк у коментарі Укрінформу.

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      Прокуратура Нідерландів вважає дуже важливим, щоб під час судового процесу всім сторонам було приділено достатньо уваги, тому сподіваємось, що 9 березня 2020 року всі підозрювані або, можливо, їхні адвокати будуть присутні,
      – зауважила вона.

      Водночас, вже відомо, що як мінімум один із підозрюваних у справі МН17 виявив бажання долучитися до судового процесу. Він буде представлений нідерландською юридичною фірмою. Однак ані його ім'я, ані назва юридичної фірми, яка представлятиме інтереси підозрюваного, невідомі.

      Паралельно з цим, ЗМІ, опираючись на власні джерела, повідомляють: підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов виявив бажання долучитися до судового процесу і буде представлений у суді нідерландською юридичною фірмою.

      Кого підозрюють у справі збиття MH17:

      • Ігор Гіркін ("Стрєлок", Стрелков), на час катастрофи – "міністр оборони ДНР".
      • Сергій Дубінський ("Хмурий") – генерал-майор російської армії, який очолював "військову розвідку" бойовиків.
      • Олег Пулатов ("Гюрза", "Халіф") – керував 2-м відділом "ГРУ ДНР".
      • Леонід Харченко ("Крот") – разом із Пулатовим супроводжував "Бук" до Сніжного.

      Катастрофа MH17: основне

      • Boeing-777 компанії Malaysia Airlines збили 17 липня 2014 року біля Тореза Донецької області.
      • Літак виконував регулярний рейс MH17 з Нідерландів до Малайзії.
      • На борту були 298 людей, загинули всі.
      • У літак влучили ракетами із зенітного ракетного комплексу "Бук" російського виробництва.
      • Навіть за наявності доказів, встановлених Об’єднаною слідчою групою, Росія відкидає свою причетність
      • За кількістю жертв ця катастрофа – найсмертоносніше в історії збиття пасажирського літака.


      Катастрофа MH17 у цифрах/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики MH17 Україна – Росія Війна на Донбасі Проросійські бойовики Рішення суду Нідерланди
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