Справа MH17: прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення 4 фігурантам

Суд щодо збиття малайзійського Boeing у небі над Донбасом має розпочатися у комплексі "Схіпхол" неподалік Гааги вже 9 березня. За понад місяць до процесу прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення 4 фігурантам справи.

Там сподіваються: всі підозрювані або хоча б їх адвокати будуть присутні. Про це розповіла прессекретар прокуратури Нідерландів Брехт ван де Мосдейк у коментарі Укрінформу.

Актуально: Європейський суд дозволив екстрадицію Цемаха в Нідерланди

Прокуратура Нідерландів вважає дуже важливим, щоб під час судового процесу всім сторонам було приділено достатньо уваги, тому сподіваємось, що 9 березня 2020 року всі підозрювані або, можливо, їхні адвокати будуть присутні,

– зауважила вона.

Водночас, вже відомо, що як мінімум один із підозрюваних у справі МН17 виявив бажання долучитися до судового процесу. Він буде представлений нідерландською юридичною фірмою. Однак ані його ім'я, ані назва юридичної фірми, яка представлятиме інтереси підозрюваного, невідомі.

Паралельно з цим, ЗМІ, опираючись на власні джерела, повідомляють: підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов виявив бажання долучитися до судового процесу і буде представлений у суді нідерландською юридичною фірмою.

Кого підозрюють у справі збиття MH17:

Ігор Гіркін ("Стрєлок", Стрелков), на час катастрофи – "міністр оборони ДНР".

Сергій Дубінський ("Хмурий") – генерал-майор російської армії, який очолював "військову розвідку" бойовиків.

Олег Пулатов ("Гюрза", "Халіф") – керував 2-м відділом "ГРУ ДНР".

Леонід Харченко ("Крот") – разом із Пулатовим супроводжував "Бук" до Сніжного.

Катастрофа MH17: основне

Boeing-777 компанії Malaysia Airlines збили 17 липня 2014 року біля Тореза Донецької області.

Літак виконував регулярний рейс MH17 з Нідерландів до Малайзії.

На борту були 298 людей, загинули всі.

У літак влучили ракетами із зенітного ракетного комплексу "Бук" російського виробництва.

Навіть за наявності доказів, встановлених Об’єднаною слідчою групою, Росія відкидає свою причетність

За кількістю жертв ця катастрофа – найсмертоносніше в історії збиття пасажирського літака.



Катастрофа MH17 у цифрах/ інфографіка 24 каналу