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      Справа збитого літака MH17: один із підозрюваних сам проситься в Гаагу

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      Літак рейсу MH17 збили 17 липня 2014 року / The Telegraph

      Один із підозрюваних у справі про збитий над Донбасом літак рейсу MH17 готовий взяти участь у судовому процесі в Гаазі. На жаль, його ім'я вирішили не розголошувати до початку публічних слухань.

      Юридична фірма, яка представляє інтереси відповідачів у справі про збиття літака MH17, заявила суду про участь у процесі щонайменше одного з підозрюваних. Про це повідомили в Окружному суді Гааги.

      Нагадаємо, у січні Зеленський зустрівся з прем’єром Нідерландів: говорили про збиті MH17 та PS752 – деталі

      Однак суд не може назвати ні імені цієї людини, ні навіть назви фірми, яка представлятиме його інтереси – аж до початку публічних слухань.

      З червня 2019 року відомі імена перших чотирьох підозрюваних у збитті MH17: 

      • Ігор Гіркін ("Стрєлок", Стрелков), на час катастрофи – "міністр оборони ДНР". 
      • Сергій Дубінський ("Хмурий") – генерал-майор російської армії, який очолював "військову розвідку" бойовиків. 
      • Олег Пулатов ("Гюрза", "Халіф") – керував 2-м відділом "ГРУ ДНР". 
      • Леонід Харченко ("Крот") – разом із Пулатовим супроводжував "Бук" до Сніжного. 

      Серед цих чотирьох – троє росіян та один громадянин України (Харченко). На усіх є міжнародні ордери на арешт.

      Радимо прочитати: Катастрофа літака МАУ та малайзійського Boeing: у чому схожість і відмінність

      Катастрофа MH17: що відомо на цей момент

      • Boeing-777 компанії Malaysia Airlines біля Тореза Донецької області збили 17 липня 2014 року.
      • Літак виконував регулярний рейс MH17 з Нідерландів до Малайзії.
      • На борту були 298 людей, загинули всі. 
      • У літак влучили ракетами із зенітного ракетного комплексу "Бук" російського виробництва.
      • Навіть за наявності доказів, встановлених Об’єднаною слідчою групою, Росія відкидає свою причетність
      • За кількістю жертв ця катастрофа – найсмертоносніше в історії збиття пасажирського літака. 

      Суд над підозрюваними у трагедії рейсу МН17 розпочнуть 9 березня 2020 року о 10 ранку у Гаазі, Нідерланди. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: MH17 Нідерланди Новини України Гаазький трибунал
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