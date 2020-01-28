Справа збитого літака MH17: один із підозрюваних сам проситься в Гаагу
Один із підозрюваних у справі про збитий над Донбасом літак рейсу MH17 готовий взяти участь у судовому процесі в Гаазі. На жаль, його ім'я вирішили не розголошувати до початку публічних слухань.
Юридична фірма, яка представляє інтереси відповідачів у справі про збиття літака MH17, заявила суду про участь у процесі щонайменше одного з підозрюваних. Про це повідомили в Окружному суді Гааги.
Нагадаємо, у січні Зеленський зустрівся з прем’єром Нідерландів: говорили про збиті MH17 та PS752 – деталі
Однак суд не може назвати ні імені цієї людини, ні навіть назви фірми, яка представлятиме його інтереси – аж до початку публічних слухань.
З червня 2019 року відомі імена перших чотирьох підозрюваних у збитті MH17:
- Ігор Гіркін ("Стрєлок", Стрелков), на час катастрофи – "міністр оборони ДНР".
- Сергій Дубінський ("Хмурий") – генерал-майор російської армії, який очолював "військову розвідку" бойовиків.
- Олег Пулатов ("Гюрза", "Халіф") – керував 2-м відділом "ГРУ ДНР".
- Леонід Харченко ("Крот") – разом із Пулатовим супроводжував "Бук" до Сніжного.
Серед цих чотирьох – троє росіян та один громадянин України (Харченко). На усіх є міжнародні ордери на арешт.
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Катастрофа MH17: що відомо на цей момент
- Boeing-777 компанії Malaysia Airlines біля Тореза Донецької області збили 17 липня 2014 року.
- Літак виконував регулярний рейс MH17 з Нідерландів до Малайзії.
- На борту були 298 людей, загинули всі.
- У літак влучили ракетами із зенітного ракетного комплексу "Бук" російського виробництва.
- Навіть за наявності доказів, встановлених Об’єднаною слідчою групою, Росія відкидає свою причетність
- За кількістю жертв ця катастрофа – найсмертоносніше в історії збиття пасажирського літака.
Суд над підозрюваними у трагедії рейсу МН17 розпочнуть 9 березня 2020 року о 10 ранку у Гаазі, Нідерланди.
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