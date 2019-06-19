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      Коли розпочнеться суд над підозрюваними у трагедії МН17: дата і час

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      Суд над підозрюваними в трагедії МН17 розпочнеться 9 березня
      Суд над підозрюваними в трагедії МН17 розпочнеться 9 березня / Getty images

      Суд над чотирма підозрюваними у трагедії рейсу МН17 розпочнуть 9 березня 2020 року о 10 ранку у Гаазі. Слідча група вже видала міжнародні ордери на арешт.

      У Спільній слідчій групі сподіваються, що зможуть передати справу до кінця року, про це заявив голова групи Фред Вестербейке, пише "Інтерфакс".

      Важливо: Bellingcat назвав імена причетних до катастрофи MH17

      Вестербейке звернувся до підозрюваних із закликом бути присутніми під час судового процесу та контактувати з ССГ (Спільною слідчою групою). Він наголосив, що "суд пройде, навіть якщо вони приймуть рішення не бути присутнім".

      Кримінальний процес відбудеться в суді в Гаазі, який проведе засідання в умовах посиленої безпеки в кримінально-кримінальному комплексі Схіппола ... Суд інформував нас, що кримінальне переслідування підозрюваних розпочнеться 9 березня 2020 о 10 ранку, 
      – сказав керівник групи. 

      Зазначимо, Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів повідомила імена чотирьох осіб, яких офіційно підозрюють у причетності до збиття пасажирського "Боїнга" у червні 2014 року на сході України. Так, за версією слідства, у трагедії винні Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов та Леонід Харченко.

      "Сьогодні ми видали міжнародні ордери на арешт перших підозрюваних. Їх також додадуть в національні та міжнародні списки розшукуваних осіб", – сказав представник слідства.

      У ССГ також зазначають, що слідство не буде просити Росію про екстрадицію фігурантів справи. Це забороняє російська конституція. Однак слідство попросить Росію і Україну про допит підозрюваних

      Що відомо про катастрофу рейсу MH17 в небі над Донбасом?

      17 липня 2014 року у небі над Донбасом поблизу Тореза збили пасажирський літак "Боїнг-777". Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі пасажири авіасудна і його екіпаж – 298 людей.

      Австралія, Нідерланди та США вважають, що за збиття пасажирського літака відповідальна Росія. Москва ж традиційно відкидає причетність до катастрофи.

      Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів встановила, що для збиття MH17 використали ракету BUK TELAR. І що вона належить 53-й зенітно-ракетній бригаді армії Російської Федерації, що розташована в Курську.

      Фігуранти у справі про катастрофу MH-17 самі не "натискали кнопку" пуску ракети, але все одно відповідальні за загибель людей, вважають міжнародні слідчі, і слідство готове вислухати позицію підозрюваних в суді.


      Все, що слід знати про катастрофу рейсу MH-17: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Судді Розслідування MH17 Новини Росії Катастрофа Війна на Донбасі Жертви Нідерланди
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