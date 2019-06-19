Bellingcat назвав імена причетних до катастрофи MH17

12 осіб, причетних до збиття літака малайзійських авіаліній MH17 в українському небі, назвали журналісти-розслідувачі з Bellingcat. Серед них, зокрема, ватажок бойовиків Гіркін та російський генерал Дубинський. У тій катастрофі загинули 298 людей.

Розслідувачі з Bellingcat у своєму звіті 19 червня, як і обіцяли, оприлюднили імена осіб, причетних до катастрофи літака, коли загинули майже три сотні людей.

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Які імена винних назвав Bellingcat?

Ігор Гіркін ("Стрєлков") – у 2014 році він був одним з головних ватажків проросійських бойовиків на Донбасі. Вважають, що Гіркін знав про перекидання установки "Бук" і тісно співпрацював з відповідальними за його пересування на окупованій території.

Сергій Дубінський ("Хмурий") – російський генерал, який просив доставити "Бук" для протидії українській авіації. Саме він координував пересування ракетного комплексу 17 червня, у день катастрофи MH17, а також брав участь у перекиданні зброї назад на територію Росії. До того ж, саме Дубінський розпорядився забезпечити охорону "Бука" на пусковій точці в районі Сніжного. Вважають, що "Хмурий" зіграв ключову роль у прийнятті рішення збити літак, бо чомусь вирішив, що цей літак – військовий.

Олег Пулатов ("Гюрза", "Халіф") – колишній підполковник Збройних сил Росії. Він, ймовірно, був причетний до охорони установки "Бук" на місці пуску на південь від Сніжного.

Леонід Харченко ("Крот") – командир "розвідувального батальйону Крота" у "2-му відділі ГРУ ДНР". Причетний до охорони установки "Бук" в районі місця пуску. Можливо, також координував транспортування "Бука" з Донецька до місця пуску і подальшу евакуацію "Бука" з місця пуску назад в Росію.

Едуард Гілазєв ("Рязань") – командир бойовиків. Відомо, що він після збиття літака привіз члена екіпажу "Бука", який відбився від колег, до свого командира Харченка в Сніжному.

Олег Шарп ("Змій") – журналісти ідентифікували його як бойовика Олега, що фігурував у перехопленій телефонній розмові з Леонідом "Кротом" Харченком о 13:09 17 липня 2014 року. У розмові Шарп запитує Харченка, як дістатися до місця на південь від Сніжного, звідки "Бук" запустив ракету, що збила MH17.

Ігор Безлер ("Біс") – сприяв помилковій ідентифікації MH17 як військового літака.

Сергій Поваляєв ("Боцман").

Валерій Стельмах ("Найманець", "Батя") – повідомив Безлеру за кілька хвилин до збиття, що MH17 є військовим літаком.

Ігор Українець ("Мінер") – командир "групи Мінера", яку згадує Безлер в одній із перехоплених розмов про збиття MH17.

Олександр Ходаковський ("Скіф") – допоміг забезпечити транспортування установки "Бук", яка прибула в Донецьк.

Олександр Семенов ("Санич") – допомагав забезпечити транспортування "Бука" в Донецьк .

Що відомо про катастрофу рейсу MH17 в небі над Донбасом?

17 липня 2014 року у небі над Донбасом поблизу Тореза збили пасажирський літак "Боїнг-777". Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі пасажири авіасудна і його екіпаж – 298 людей.

Австралія, Нідерланди та США вважають, що за збиття пасажирського літака відповідальна Росія . Москва ж традиційно відкидає причетність до катастрофи.

Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів встановила, що для збиття MH17 використали ракету BUK TELAR. І що вона належить 53-й зенітно-ракетній бригаді армії Російської Федерації, що розташована в Курську.



Все, що слід знати про катастрофу рейсу MH-17: інфографіка 24 каналу