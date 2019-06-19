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      Bellingcat назвав імена причетних до катастрофи MH17

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      Катастрофа з MH17 забрала сотні життів
      Катастрофа з MH17 забрала сотні життів / Getty Images

      12 осіб, причетних до збиття літака малайзійських авіаліній MH17 в українському небі, назвали журналісти-розслідувачі з Bellingcat. Серед них, зокрема, ватажок бойовиків Гіркін та російський генерал Дубинський. У тій катастрофі загинули 298 людей.

      Розслідувачі з Bellingcat у своєму звіті 19 червня, як і обіцяли, оприлюднили імена осіб, причетних до катастрофи літака, коли загинули майже три сотні людей.

      Читайте також: Катастрофа MH-17 над Донбасом: Родичі жертв протестували під посольством Росії у Нідерландах

      Які імена винних назвав Bellingcat?

      Ігор Гіркін ("Стрєлков")  у 2014 році він був одним з головних ватажків проросійських бойовиків на Донбасі. Вважають, що Гіркін знав про перекидання установки "Бук" і тісно співпрацював з відповідальними за його пересування на окупованій території.

      Сергій Дубінський ("Хмурий") – російський генерал, який просив доставити "Бук" для протидії українській авіації. Саме він координував пересування ракетного комплексу 17 червня, у день катастрофи MH17, а також брав участь у перекиданні зброї назад на територію Росії. До того ж, саме Дубінський розпорядився забезпечити охорону "Бука" на пусковій точці в районі Сніжного. Вважають, що "Хмурий" зіграв ключову роль у прийнятті рішення збити літак, бо чомусь вирішив, що цей літак – військовий.

      Олег Пулатов ("Гюрза", "Халіф") колишній підполковник Збройних сил Росії. Він, ймовірно, був причетний до охорони установки "Бук" на місці пуску на південь від Сніжного.

      Леонід Харченко ("Крот") командир "розвідувального батальйону Крота" у "2-му відділі ГРУ ДНР". Причетний до охорони установки "Бук" в районі місця пуску. Можливо, також координував транспортування "Бука" з Донецька до місця пуску і подальшу евакуацію "Бука" з місця пуску назад в Росію.

      Едуард Гілазєв ("Рязань") командир бойовиків. Відомо, що він після збиття літака привіз члена екіпажу "Бука", який відбився від колег, до свого командира Харченка в Сніжному.

      Олег Шарп ("Змій") – журналісти ідентифікували його як бойовика Олега, що фігурував у перехопленій телефонній розмові з Леонідом "Кротом" Харченком о 13:09 17 липня 2014 року. У розмові Шарп запитує Харченка, як дістатися до місця на південь від Сніжного, звідки "Бук" запустив ракету, що збила MH17.

      Ігор Безлер ("Біс") сприяв помилковій ідентифікації MH17 як військового літака.

      Сергій Поваляєв ("Боцман").

      Валерій Стельмах ("Найманець", "Батя") повідомив Безлеру за кілька хвилин до збиття, що MH17 є військовим літаком.

      Ігор Українець ("Мінер") командир "групи Мінера", яку згадує Безлер в одній із перехоплених розмов про збиття MH17.

      Олександр Ходаковський ("Скіф") допоміг забезпечити транспортування установки "Бук", яка прибула в Донецьк.

      Олександр Семенов ("Санич") допомагав забезпечити транспортування "Бука" в Донецьк .

      Що відомо про катастрофу рейсу MH17 в небі над Донбасом?

      17 липня 2014 року у небі над Донбасом поблизу Тореза збили пасажирський літак "Боїнг-777". Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі пасажири авіасудна і його екіпаж – 298 людей.

      Австралія, Нідерланди та США вважають, що за збиття пасажирського літака відповідальна Росія. Москва ж традиційно відкидає причетність до катастрофи.

      Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів встановила, що для збиття MH17 використали ракету BUK TELAR. І що вона належить 53-й зенітно-ракетній бригаді армії Російської Федерації, що розташована в Курську.

      Літак
      Все, що слід знати про катастрофу рейсу MH-17: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Жертви Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Збитий "Боїнг 777" Україна – Росія Нідерланди
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