Зеленський зустрівся з прем’єром Нідерландів: говорили про збиті MH17 та PS752 – деталі

Президент Володимир Зеленський в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Під час розмови зачепили болючі для обидвох країн теми: ситуацію з розслідуванням справи про збиття літака MH17 у небі над Донбасом в 2014 році.

Також обговорили збиття українського літака МАУ ракетами в небі над Тегераном. Про зустріч та розмову політиків інформує пресслужба Офісу Президента.

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Так, Марк Рютте висловив співчуття Володимиру Зеленському щодо авіакатастрофи. Глава держави висловив вдячність та сподівання: іранська сторона конструктивно взаємодіятиме у питанні притягнення винних до відповідальності.

Сподіваємося на ефективне кримінальне розслідування владою Ірану щодо осіб, які відповідальні за збиття українського літака, та притягнення їх до відповідальності. Також розраховуємо на підтримку Нідерландами відповідних ініціатив, спрямованих на посилення безпеки цивільної авіації,

– зазначив Володимир Зеленський.

Про що ще говорили Зеленський і Рютте:

Зеленський запевнив прем’єр-міністра Нідерландів, що Україна й надалі робитиме все можливе для встановлення справедливості у справі збиття літака МН17.

Сторони порушили питання просування до миру на Донбасі, привітали прогрес у деескалації ситуації та поверненні утримуваних осіб.

Під час зустрічі також обговорили подальший розвиток торговельно-економічної співпраці.

Володимир Зеленський запросив Марка Рютте відвідати Україну з офіційним візитом.

Чим схожі катастрофи цих двох літаків? Обидва пасажирські авіалайнери були збиті за допомогою ракетних комплексів. У першому випадку був збитий літак компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс з Амстердама до Куала-Лумпура у липні 2014-го. На борту перебували 298 осіб, усі загинули. Літак збили проросійські окупанти з російського ЗРК "Бук", вони переплутали об’єкт з військовим літаком ЗСУ.



У другому випадку, – 8 січня 2020 року іранські військові збили український пасажирський літак у небі над Тегераном. Загинуло 176 осіб. Літак теж сприйняли за ворожий об’єкт.