Дело сбитого самолета MH17: один из подозреваемых сам просится в Гаагу
Один из подозреваемых по делу о сбитом над Донбассом самолет рейса MH17 готов принять участие в судебном процессе в Гааге. К сожалению, его имя решили не разглашать до начала публичных слушаний.
Юридическая фирма, представляющая интересы ответчиков по делу о крушении самолета MH17, заявила суду об участии в процессе по меньшей мере одного из подозреваемых. Об этом сообщили в Окружном суде Гааги.
Напомним, в январе Зеленский встретился с премьером Нидерландов: говорили о сбитых MH17 и PS752 – детали
Однако суд не может назвать ни имени этого человека, ни даже названия фирмы, которая будет представлять его интересы – вплоть до начала публичных слушаний.
С июня 2019 известны имена первых четырех подозреваемых в сбивании MH17:
- Игорь Гиркин ("Стрелок", Стрелков), на время катастрофы – "министр обороны ДНР".
- Сергей Дубинский ("Хмурый") – генерал-майор российской армии, возглавлял "военную разведку" боевиков.
- Олег Пулатов ("Гюрза", "Халиф") - руководил 2-м отделом "ГРУ ДНР".
- Леонид Харченко ("Крот") – вместе с Пулатовым сопровождал "Бук" в Снежное.
Среди этих четырех – трое россиян и один гражданин Украины (Харченко). На всех есть международные ордера на арест.
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Катастрофа MH17: что известно на данный момент
- Boeing-777 компании Malaysia Airlines у Тореза Донецкой области сбили 17 июля 2014.
- Самолет выполнял регулярный рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию.
- На борту были 298 человек, погибли все.
- В самолет попали ракетами из зенитного ракетного комплекса "Бук" российского производства.
- Даже при наличии доказательств, установленных Объединенной следственной группой, Россия отрицает свою причастность
- По количеству жертв эта катастрофа – самая смертоносная в истории сбивания пассажирского самолета.
Суд над подозреваемыми в трагедии рейса МН17 начнут 9 марта 2020 в 10 утра в Гааге, Нидерланды.
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