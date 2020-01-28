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      Дело сбитого самолета MH17: один из подозреваемых сам просится в Гаагу

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      Самолет рейса MH17 сбили 17 июля 2014 / The Telegraph

      Один из подозреваемых по делу о сбитом над Донбассом самолет рейса MH17 готов принять участие в судебном процессе в Гааге. К сожалению, его имя решили не разглашать до начала публичных слушаний.

      Юридическая фирма, представляющая интересы ответчиков по делу о крушении самолета MH17, заявила суду об участии в процессе по меньшей мере одного из подозреваемых. Об этом сообщили в Окружном суде Гааги.

      Напомним, в январе Зеленский встретился с премьером Нидерландов: говорили о сбитых MH17 и PS752 – детали

      Однако суд не может назвать ни имени этого человека, ни даже названия фирмы, которая будет представлять его интересы – вплоть до начала публичных слушаний.

      С июня 2019 известны имена первых четырех подозреваемых в сбивании MH17:

      • Игорь Гиркин ("Стрелок", Стрелков), на время катастрофы – "министр обороны ДНР". 
      • Сергей Дубинский ("Хмурый") – генерал-майор российской армии, возглавлял "военную разведку" боевиков. 
      • Олег Пулатов ("Гюрза", "Халиф") - руководил 2-м отделом "ГРУ ДНР". 
      • Леонид Харченко ("Крот") – вместе с Пулатовым сопровождал "Бук" в Снежное. 

      Среди этих четырех – трое россиян и один гражданин Украины (Харченко). На всех есть международные ордера на арест.

      Советуем прочитать: Катастрофа самолета МАУ и малайзийского Boeing: в чем сходства и различия

      Катастрофа MH17: что известно на данный момент

      • Boeing-777 компании Malaysia Airlines у Тореза Донецкой области сбили 17 июля 2014.
      • Самолет выполнял регулярный рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию.
      • На борту были 298 человек, погибли все. 
      • В самолет попали ракетами из зенитного ракетного комплекса "Бук" российского производства.
      • Даже при наличии доказательств, установленных Объединенной следственной группой, Россия отрицает свою причастность
      • По количеству жертв эта катастрофа – самая смертоносная в истории сбивания пассажирского самолета. 

      Суд над подозреваемыми в трагедии рейса МН17 начнут 9 марта 2020 в 10 утра в Гааге, Нидерланды. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Трибунал в Гааге Новости Украины Нидерланды MH17
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