Дело сбитого самолета MH17: один из подозреваемых сам просится в Гаагу

Один из подозреваемых по делу о сбитом над Донбассом самолет рейса MH17 готов принять участие в судебном процессе в Гааге. К сожалению, его имя решили не разглашать до начала публичных слушаний.

Юридическая фирма, представляющая интересы ответчиков по делу о крушении самолета MH17, заявила суду об участии в процессе по меньшей мере одного из подозреваемых. Об этом сообщили в Окружном суде Гааги.

Напомним, в январе Зеленский встретился с премьером Нидерландов: говорили о сбитых MH17 и PS752 – детали

Однако суд не может назвать ни имени этого человека, ни даже названия фирмы, которая будет представлять его интересы – вплоть до начала публичных слушаний.

С июня 2019 известны имена первых четырех подозреваемых в сбивании MH17:

Игорь Гиркин ("Стрелок", Стрелков), на время катастрофы – "министр обороны ДНР".

Сергей Дубинский ("Хмурый") – генерал-майор российской армии, возглавлял "военную разведку" боевиков.

Олег Пулатов ("Гюрза", "Халиф") - руководил 2-м отделом "ГРУ ДНР".

Леонид Харченко ("Крот") – вместе с Пулатовым сопровождал "Бук" в Снежное.

Среди этих четырех – трое россиян и один гражданин Украины (Харченко). На всех есть международные ордера на арест.

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Катастрофа MH17: что известно на данный момент

Boeing-777 компании Malaysia Airlines у Тореза Донецкой области сбили 17 июля 2014.

Самолет выполнял регулярный рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию.

На борту были 298 человек, погибли все.

В самолет попали ракетами из зенитного ракетного комплекса "Бук" российского производства.

Даже при наличии доказательств, установленных Объединенной следственной группой, Россия отрицает свою причастность

По количеству жертв эта катастрофа – самая смертоносная в истории сбивания пассажирского самолета.