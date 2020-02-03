18:32
3 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА КОРОНАВИРУС 2020 РЕДЖЕП ЭРДОГАН ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин учится у Януковича. Белорусь "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:49, 1 февраля
      Вести.UA. Жир: Бешеная коммуналка для Ахметова. Идеальный чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:27, 1 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА КОРОНАВИРУС 2020 РЕДЖЕП ЭРДОГАН ГРИПП В УКРАИНЕ

      Дело MH17: прокуратура Нидерландов предъявила обвинение 4 фигурантам

      0 Читати новину українською
      Место авиакатастрофы MH17 / AP

      Суд о сбитии малайзийского Boeing в небе над Донбассом должен начаться в комплексе "Схипхол" близ Гааги уже 9 марта. За месяц до процесса прокуратура Нидерландов предъявила обвинение 4 фигурантам дела.

      Там надеются: все подозреваемые, или хотя бы их адвокаты, будут присутствовать. Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк в комментарии Укринформу.

      Актуально: Европейский суд разрешил экстрадицию Цемаха в Нидерланды

      Прокуратура Нидерландов считает очень важным, чтобы во время судебного процесса всем сторонам было уделено достаточно внимания, поэтому надеемся, что 9 марта 2020 года все подозреваемые или, возможно, их адвокаты будут присутствовать,
      – заметила она.

      В то же время, уже известно, что как минимум один из подозреваемых по делу МН17 изъявил желание приобщиться к судебному процессу. Он будет представлен нидерландской юридической фирмой. Однако ни его имя, ни название юридической фирмы, которая будет представлять интересы подозреваемого, неизвестны.

      Параллельно с этим, СМИ, опираясь на собственные источники, сообщают: подполковник спецназа ГРУ РФ Олег Пулатов изъявил желание присоединиться к судебному процессу и будет представлен в нидерландском суде юридической фирмой.

      Кого подозревают в деле сбития MH17:

      Игорь Гиркин ("Стрелок", Стрелков), на время катастрофы – "министр обороны ДНР".
      Сергей Дубинский ("Хмурый") – генерал-майор российской армии, который возглавлял "военную разведку" боевиков.
      Олег Пулатов ("Гюрза", "Халиф") – руководил 2-м отделом "ГРУ ДНР".
      Леонид Харченко ("Крот") – вместе с Пулатовым сопровождал "Бук" в Снежное.

      Катастрофа MH17: основное

      • Boeing-777 компании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года возле Тореза Донецкой области.
      • Самолет выполнял регулярный рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию.
      • На борту были 298 человек, погибли все.
      • В самолет попали ракетами из зенитного ракетного комплекса "Бук" российского производства.
      • Даже при наличии доказательств, установленных Объединенной следственной группой, Россия отрицает свою причастность
      • По количеству жертв эта катастрофа – самое смертоносное в истории сбитие пассажирского самолета.


      Катастрофа MH17 в цифрах/ инфографика 24 каналу

      Каникулы в Украине 2019 – 2020: когда будут отдыхать школьники
      сегодня
      111620
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Нидерланды Решение суда Пророссийские боевики Война на Донбассе Украина – Россия MH17 Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:24 Третья мировая: насколько реален масштабный конфликт в 2020 году
      Анатолій Максимов 51
      сегодня , 17:22 "Воры в законе": как боролись с криминалом в мире и что предлагают украинцам
      Ірина Поліщук 158
      31 января , 18:00 Какой принтер выбрать для малого бизнеса: реальные истории предпринимателей
      Єва Шварц 235
      30 января , 10:00 Почему не стоит лечить геморрой народными методами и какие последствия это может иметь
      468
      сегодня , 17:22 Как изменился уровень доверия к Зеленскому: результаты опроса
      Анастасія Зазуляк 738
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук