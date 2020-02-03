Дело MH17: прокуратура Нидерландов предъявила обвинение 4 фигурантам

Суд о сбитии малайзийского Boeing в небе над Донбассом должен начаться в комплексе "Схипхол" близ Гааги уже 9 марта. За месяц до процесса прокуратура Нидерландов предъявила обвинение 4 фигурантам дела.

Там надеются: все подозреваемые, или хотя бы их адвокаты, будут присутствовать. Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк в комментарии Укринформу.

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Прокуратура Нидерландов считает очень важным, чтобы во время судебного процесса всем сторонам было уделено достаточно внимания, поэтому надеемся, что 9 марта 2020 года все подозреваемые или, возможно, их адвокаты будут присутствовать,

– заметила она.

В то же время, уже известно, что как минимум один из подозреваемых по делу МН17 изъявил желание приобщиться к судебному процессу. Он будет представлен нидерландской юридической фирмой. Однако ни его имя, ни название юридической фирмы, которая будет представлять интересы подозреваемого, неизвестны.

Параллельно с этим, СМИ, опираясь на собственные источники, сообщают: подполковник спецназа ГРУ РФ Олег Пулатов изъявил желание присоединиться к судебному процессу и будет представлен в нидерландском суде юридической фирмой.

Кого подозревают в деле сбития MH17:

Игорь Гиркин ("Стрелок", Стрелков), на время катастрофы – "министр обороны ДНР".

Сергей Дубинский ("Хмурый") – генерал-майор российской армии, который возглавлял "военную разведку" боевиков.

Олег Пулатов ("Гюрза", "Халиф") – руководил 2-м отделом "ГРУ ДНР".

Леонид Харченко ("Крот") – вместе с Пулатовым сопровождал "Бук" в Снежное.

Катастрофа MH17: основное

Boeing-777 компании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года возле Тореза Донецкой области.

Самолет выполнял регулярный рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию.

На борту были 298 человек, погибли все.

В самолет попали ракетами из зенитного ракетного комплекса "Бук" российского производства.

Даже при наличии доказательств, установленных Объединенной следственной группой, Россия отрицает свою причастность

По количеству жертв эта катастрофа – самое смертоносное в истории сбитие пассажирского самолета.



Катастрофа MH17 в цифрах/ инфографика 24 каналу