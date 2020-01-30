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      Европейский суд разрешил экстрадицию Цемаха в Нидерланды

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      Суд разрешил экстрадицию Владимира Цемаха в Нидерланды / tass.ru

      Европейский суд по правам человека отказался запрещать экстрадицию в Нидерланды главного свидетеля, а теперь еще и подозреваемого в деле о сбитии в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17.

      Адвокат Цемаха Анатолий Кучеренко заявил, что он разочарован решением Европейского суда, сообщает "Интерфакс-Украина".

      Обратите внимание: Мы допустили ошибку, – Котенко об обмене Цемаха

      Что такое экстрадиция?
      Это процесс выдачи преступника или подозреваемого другому государству. Для экстрадиции между государствами должен быть активный договор. Некоторые страны не выдают на экстрадицию своих граждан.

      Украина передала Владимира Цемаха России 7 сентября в рамках обмена пленными, а 11 сентября Нидерланды признали Цемаха подозреваемым в деле MH17.

      Ранее Владимир Цемах подал жалобу против Украины и Нидерландов в Европейский суд по правам человека. В жалобе Цемах обращает внимание на якобы "обстоятельства его похищения и содержания в СИЗО в Киеве, а также якобы применении к нему в камере психотропных препаратов.

      Важно! Нидерландские следователи обвинили Россию в том, что она не выполняет международных обязательств. Там отмечают: в России сознательно позволили Владимиру Цемаху выехать из страны, чтобы не выдавать его следствию. Сейчас главный свидетель по делу MH17, вероятнее всего, находится на оккупированном Донбассе. В Украине Цемаха объявили в розыск.

      Что известно про Владимира Цемаха?
      Он – главный свидетель, а теперь еще и подозреваемый в деле о сбитии в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного.

      Впрочем он был включен Россией в список на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, украинская власть согласилась на выдачу Цемаха.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости политики Война на Донбассе Новости России Нидерланды авиация Решение суда Европейский суд MH17 Жертвы Владимир Цемах
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