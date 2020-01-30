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      Європейський суд дозволив екстрадицію Цемаха в Нідерланди

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      Суд дозволив екстрадицію Володимира Цемаха в Нідерланди / tass.ru

      Європейський суд з прав людини відмовився забороняти екстрадицію в Нідерланди головного свідка, а тепер ще й підозрюваного у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17.

      Адвокат Цемаха Анатолій Кучеренко заявив, що він розчарований рішенням Європейського суду, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      Зверніть увагу: Ми допустили помилку, – Котенко про обмін Цемаха

      Що таке екстрадиція?Це процес видачі злочинця чи підозрюваного іншій державі. Для екстрадиції між державами повинен бути активний договір. Деякі країни не видають на екстрадицію своїх громадян.

      Україна передала Володимира Цемаха Росії 7 вересня у рамках обміну полоненими, а 11 вересня Нідерланди визнали Цемаха підозрюваним у справі MH17.

      Раніше Володимир Цемах подав скаргу проти України та Нідерландів до Європейського суду з прав людини. У скарзі Цемах звертає увагу на нібито "обставини його викрадення" і утримання в СІЗО в Києві, а також нібито застосування до нього в камері психотропних препаратів.

      Важливо! Нідерландські слідчі звинуватили Росію у тому, що вона не виконує міжнародних зобов'язань. Там наголошують: у Росії свідомо дозволили Володимиру Цемаху виїхати з країни, щоб не видавати його слідству. Зараз головний свідок у справі MH17, найімовірніше, перебуває на окупованому Донбасі. В Україні  Цемаха оголосили у розшук.

      Що відомо про Володимира Цемаха?Він – головний свідок, а тепер ще й підозрюваний у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17. З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного.

      Втім він був включений Росією до списку на обмін полоненими, що відбувся на початку вересня 2019 року. Аби не зірвати обмін та повернути додому 35 українців, українська влада погодилася на видачу Цемаха.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Нідерланди Європейський суд Рішення суду авіація MH17 Володимир Цемах Жертви
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