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      Ми допустили помилку, – Котенко про обмін Цемаха

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      Котенко прокоментував обмін Цемаха / 24 канал

      Головного свідка у справі про збиття малайзійського боїнга рейсу MH17 над Донбасом Володимира Цемаха та ще 34-х утримуваних обміняли 7 вересня. Олег Котенко, який раніше займався звільненням полонених, вважає, що Україна допустила помилку.

      Координатор центру з обміну та звільнення заручників "Патріот" Олег Котенко у інтерв’ю 24 каналу розповів, що звільнених моряків не потрібно було враховувати, бо Трибунал ООН і так зобов’язав Росію це зробити.

      До речі: Бойовик Цемах подав до Європейського суду скаргу на Україну та Нідерланди, – росЗМІ

      Я не знаю, наскільки він (Цемах – ред. 24 канал) був важливим, але його треба було міняти "1 на 1". Тут ми допустили помилку. Я не знаю, хто за цим стояв, але це неправильний обмін,
      – наголосив Котенко.

      Він розповів, що для Росії Цемах був цікавим, бо його прізвище було розкручене, і РФ йому "пообіцяла".

      І не тільки їм, а всім своїм громадянам, що росіяни своїх не кидають. Тому вони заберуть їх у будь-якому випадку,
      – сказав Котенко про Цемаха.

      Він наголосив, що загалом ні Росії, ні "цим невизнаним і незрозумілим республікам" люди не цікаві.

      Зауважимо, що в Україні Володимира Цемаха оголосили у розшук. Його підозрюють в участі в терористичній групі і здійсненні теракту, що призвів до загибелі людей.

      Зверніть увагу: ФСБ буде намагатись обдурити, – Котенко про майбутній обмін полоненими

      Що відомо про Володимира Цемаха?Він – головний свідок, а тепер ще й підозрюваний у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17. З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного.

      Втім він був включений Росією до списку на обмін полоненими, що відбувся на початку вересня 2019 року. Аби не зірвати обмін та повернути додому 35 українців, українська влада погодилася на видачу Цемаха.

      катастрофа MH17
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Війна на Донбасі Новини політики Новини України Обмін полоненими Україна – Росія Володимир Цемах MH17 Новини Росії Володимир Путін
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