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      ФСБ буде намагатись обдурити, – Котенко про майбутній обмін полоненими

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      Прізвища можуть змінитись за годину, – Котенко про обмін / Ілюстративне фото

      Під час обміну полоненими Федеральна служба безпеки Росії буде використовувати такі методи, якими можна обдурити. Водночас вони завжди на два кроки випереджають події.

      Представники окупаційних адміністрацій на Донбасі фактично не мають жодної інформації про полонених. Про це сказав координатор групи "Патріот" Олег Котенко в коментарі 24 каналу. "Патріот" раніше займався звільненням полонених і їхнім обміном.

      Знайте більше: Обмін полоненими – кого Україна віддасть Росії

      Він наголосив, що за те, хто опиниться у списках на обмін, відповідає тільки ФСБ.

      ФСБ будуть використовувати такі методи, коли можна нас обдурити. Усі ці прізвища можуть змінитися за годину до обміну,
      – пояснив Котенко.

      Активіст також пояснив, що схожа ситуація виникла під час великого обміну 27 грудня 2017 року – тоді додому повернулися 73 заручники.

      "Людей вже привезли, а потім назад відвезли в колонію. Люди збирались вішатись, самогубством закінчувати. Вони чекали, що опиняться вдома, а їх повернули назад", – казав він.

      Водночас Котенко додав, що 30-40% затриманих людей на окупованому Донбасі не мають стосунку до українських спецслужб – "лише проукраїнську позицію".

      Вони (ФСБ – 24 канал) йдуть на два кроки попереду нас. Вони чітко розуміють, кого можна віддати зараз і що можна вимагати, кого можна віддати потім і що можна віддавати,
      – зазначив активіст.

      Він додав, до списку людей на обмін можуть внести тих, кого вважають зниклими безвісти. Так, за його словами, зроблять і представники проросійської адміністрації. 

      Про обмін полоненими говорили на нормандській зустрічі, що підтверджує опублікований після неї документ. Новий обмін у форматі "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" має відбутись до 31 грудня 2019 року.

      У Росії наприкінці листопада натякали на обмін у форматі 250 на 100. Згідно з ним, Україна начебто має передати Росії аж 250 утримуваних. Росія, своєю чергою, віддасть Україні сотню політв’язнів.

      Що відомо про попередній обмін полоненими?Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.


      Скільки українців залишаються у російському полоні/ інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Україна – Росія Війна на Донбасі
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