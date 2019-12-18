ФСБ будет пытаться обмануть, – Котенко о предстоящем обмене пленными

Во время обмена пленными Федеральная служба безопасности России будет использовать такие методы, которыми можно обмануть. В то же время они всегда на два шага опережают события.

Представители оккупационных администраций на Донбассе фактически не имеют никакой информации о пленных. Об этом сказал координатор группы "Патриот" Олег Котенко в комментарии 24 канала. "Патриот" ранее занимался освобождением пленных и их обменом.

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Он отметил, что за то, кто окажется в списках на обмен, отвечает только ФСБ.

ФСБ будут использовать такие методы, когда можно нас обмануть. Все эти фамилии могут измениться за час до обмена,

– пояснил Котенко.

Активист также пояснил, что похожая ситуация возникла во время большого обмена 27 декабря 2017 года – тогда домой вернулись 73 заложника.

"Людей уже привезли, а потом обратно отвезли в колонию. Люди собирались вешаться, самоубийством заканчивать. Они ждали, что окажутся дома, а их вернули обратно", – говорил он.

В то же время Котенко добавил, что 30-40% задержанных людей на оккупированном Донбассе не имеют отношения к украинским спецслужбам – "только проукраинскую позицию".

Они (ФСБ – 24 канал) идут на два шага впереди нас. Они четко понимают, кого можно отдать сейчас и что можно требовать, кого можно отдать потом и что можно отдавать,

– отметил активист.

Он добавил, в список людей на обмен могут внести тех, кого считают пропавшими без вести. Так, по его словам, сделают и представители пророссийской администрации.

Об обмене пленными говорили на нормандской встрече, подтверждающей опубликованный после нее документ. Новый обмен в формате "всех идентифицированных на всех идентифицированных" должен состояться до 31 декабря 2019 года.

В России в конце ноября намекали на обмен в формате 250 на 100. Согласно им, Украина якобы должна передать России аж 250 удерживаемых. Россия, в свою очередь, отдаст Украине сотню политзаключенных.

Что известно о предварительном обмене пленными?

Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.



Сколько украинцев остаются в российском плену/ инфографика 24 канала