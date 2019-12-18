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      Мы допустили ошибку, – Котенко об обмене Цемаха

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      Котенко прокомментировал обмен Цемаха / 24 канал

      Главного свидетеля по делу о сбивании малайзийского боинга рейса MH17 над Донбассом Владимира Цемаха и еще 34-х удерживаемых обменяли 7 сентября. Олег Котенко, который ранее занимался освобождением пленных, считает, что Украина допустила ошибку.

      Координатор центра по обмену и освобождению заложников "Патриот" Олег Котенко в интервью 24 канала рассказал, что освобожденных моряков не нужно было учитывать, потому что Трибунал ООН и так обязал Россию это сделать.

      Кстати: Боевик Цемах подал в Европейский суд жалобу на Украину и Нидерланды – росСМИ

      Я не знаю, насколько он (Цемах – ред. 24 канала) был важным, но его надо было менять "1 на 1". Здесь мы допустили ошибку. Я не знаю, кто за этим стоял, но это неправильный обмен,
      – отметил Котенко.

      Он рассказал, что для России Цемах был интересным, потому что его фамилия была раскрученной, и РФ ему "пообещала".

      И не только им, а всем своим гражданам, что россияне своих не бросают. Поэтому они заберут их в любом случае,
      – сказал Котенко о Цемахе.

      Он отметил, что в целом ни России, ни "этим непризнанным и непонятным республикам" люди не интересны.

      Заметим, что в Украине Владимира Цемаха объявили в розыск. Его подозревают в участии в террористической группе и совершении теракта, который привел к гибели людей.

      Обратите внимание: ФСБ будет пытаться обмануть, – Котенко о предстоящем обмене пленными

      Что известно о Владимире Цемахе?Он – главный свидетель, а теперь еще и подозреваемый по делу о сбивании в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного.

      Впрочем он был включен Россией в список на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, украинская власть согласилась на выдачу Цемаха.

      катастрофа MH17
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Война на Донбассе Новости политики Новости Украины Обмен пленными Украина – Россия Владимир Цемах MH17 Новости России Владимир Путин
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