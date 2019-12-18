Мы допустили ошибку, – Котенко об обмене Цемаха

Главного свидетеля по делу о сбивании малайзийского боинга рейса MH17 над Донбассом Владимира Цемаха и еще 34-х удерживаемых обменяли 7 сентября. Олег Котенко, который ранее занимался освобождением пленных, считает, что Украина допустила ошибку.

Координатор центра по обмену и освобождению заложников "Патриот" Олег Котенко в интервью 24 канала рассказал, что освобожденных моряков не нужно было учитывать, потому что Трибунал ООН и так обязал Россию это сделать.

Кстати: Боевик Цемах подал в Европейский суд жалобу на Украину и Нидерланды – росСМИ

Я не знаю, насколько он (Цемах – ред. 24 канала) был важным, но его надо было менять "1 на 1". Здесь мы допустили ошибку. Я не знаю, кто за этим стоял, но это неправильный обмен,

– отметил Котенко.

Он рассказал, что для России Цемах был интересным, потому что его фамилия была раскрученной, и РФ ему "пообещала".

И не только им, а всем своим гражданам, что россияне своих не бросают. Поэтому они заберут их в любом случае,

– сказал Котенко о Цемахе.

Он отметил, что в целом ни России, ни "этим непризнанным и непонятным республикам" люди не интересны.

Заметим, что в Украине Владимира Цемаха объявили в розыск. Его подозревают в участии в террористической группе и совершении теракта, который привел к гибели людей.

Обратите внимание: ФСБ будет пытаться обмануть, – Котенко о предстоящем обмене пленными

Что известно о Владимире Цемахе?Он – главный свидетель, а теперь еще и подозреваемый по делу о сбивании в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного.



Впрочем он был включен Россией в список на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, украинская власть согласилась на выдачу Цемаха.



Катастрофа MH17 в цифрах: инфографика 24 канала