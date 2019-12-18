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      Бойовик Цемах подав до Європейського суду скаргу на Україну та Нідерланди, – росЗМІ

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      Володимир Цемах / tass.ru

      Головний свідок у справі про збиття малайзійського боїнга рейсу MH17 над Донбасом Володимир Цемах подав скаргу проти України та Нідерландів до Європейського суду з прав людини.

      Адвокат Цемаха Анатолій Кучеренко розповів, що скарга стосується дій правоохоронців України та Нідерландів, пише "ТАСС".

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      Я подав скаргу до ЄСПЛ в інтересах Цемаха. Поки більшої інформації у мене немає, чекаємо подальшого розвитку подій,
      – заявив адвокат.

      Кучеренко розповів, що у скарзі Цемах звертає увагу на "обставини його викрадення" і утримання в СІЗО в Києві, а також нібито застосування до нього в камері психотропних препаратів.

      "Все це кричущі порушення прав людини", – сказав Кучеренко.

      Зауважимо, що в Україні Володимира Цемаха оголосили у розшук. Його підозрюють в участі в терористичній групі і здійсненні теракту, що призвів до загибелі людей.

      Важливо! Нідерландські слідчі звинуватили Росію у тому, що вона не виконує міжнародних зобов'язань. Там наголошують: у Росії свідомо дозволили Володимиру Цемаху виїхати з країни, щоб не видавати його слідству. Зараз, головний свідок у справі MH17, найімовірніше, перебуває на окупованому Донбасі.

      Що відомо про Володимира Цемаха?Він – головний свідок, а тепер ще й підозрюваний у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17. З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного.

      Втім він був включений Росією до списку на обмін полоненими, що відбувся на початку вересня 2019 року. Аби не зірвати обмін та повернути додому 35 українців, українська влада погодилася на видачу Цемаха.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Володимир Цемах Нідерланди Новини Росії MH17 Війна на Донбасі Проросійські бойовики Європа Європейський суд
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