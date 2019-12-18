18:58
18 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019 СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кто спасет Россию от несчастий. YouTube для бедных
      Вєсті Кремля
      22:07, 17 декабря
      Вести.UA: Психические расстройства Кивы. Охота на "слуг народа"
      Вєсті.UA
      19:22, 17 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019 СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

      Боевик Цемах подал в Европейский суд жалобу на Украину и Нидерланды – росСМИ

      111 Читати новину українською
      Владимир Цемах / tass.ru

      Главный свидетель по делу о сбивании малайзийского боинга рейса MH17 над Донбассом Владимир Цемах подал жалобу против Украины и Нидерландов в Европейский суд по правам человека.

      Адвокат Цемаха Анатолий Кучеренко рассказал, что жалоба касается действий правоохранителей Украины и Нидерландов, пишет "ТАСС".

      Важно: Цемах готов свидетельствовать по делу MH17: боевик назвал условие

      Я подал жалобу в ЕСПЧ в интересах Цемаха. Пока большей информации у меня нет, ждем дальнейшего развития событий,
      – заявил адвокат.

      Кучеренко рассказал, что в жалобе Цемах обращает внимание на "обстоятельства его похищения" и удержание в СИЗО в Киеве, а также якобы применении к нему в камере психотропных препаратов.

      "Все это вопиющие нарушения прав человека", – сказал Кучеренко.

      Заметим, что в Украине Владимира Цемаха объявили в розыск. Его подозревают в участии в террористической группе и совершении теракта, который привел к гибели людей.

      Важно! Нидерландские следователи обвинили Россию в том, что она не выполняет международных обязательств. Там отмечают: в России сознательно позволили Владимиру Цемаху выехать из страны, чтобы не выдавать его следствию. Сейчас, главный свидетель по делу MH17, скорее всего, находится на территории оккупированного Донбасса.

      Что известно о Владимире Цемахе?Он – главный свидетель, а теперь еще и подозреваемый по делу о сбивании в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного.

      Впрочем он был включен Россией в список на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, украинская власть согласилась на выдачу Цемаха.

      Подарки коллегам на Новый год: беспроигрышные варианты, которые понравятся всем
      сегодня
      2492
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Европа Пророссийские боевики Война на Донбассе MH17 Новости России Нидерланды Владимир Цемах Европейский суд
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:08 США готовят "адские санкции" против России: как это повлияет на Кремль
      Світлана Попова 245
      сегодня , 17:47 Дело Пашинского: все, что известно о скандальном политике
      Євгенія Мазур 1042
      сегодня , 16:41 Зачем продлили закон об особом статусе Донбасса
      Анастасія Кримова 708
      сегодня , 16:39 Растаможка евроблях и новые штрафы: что стоит знать
      Василь Денисюк 25835
      сегодня , 15:05 Кто в Бундестаге спасал "Северный поток-2" от санкций
      Злой Одессит 1008
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук