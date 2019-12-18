Боевик Цемах подал в Европейский суд жалобу на Украину и Нидерланды – росСМИ

Главный свидетель по делу о сбивании малайзийского боинга рейса MH17 над Донбассом Владимир Цемах подал жалобу против Украины и Нидерландов в Европейский суд по правам человека.

Адвокат Цемаха Анатолий Кучеренко рассказал, что жалоба касается действий правоохранителей Украины и Нидерландов, пишет "ТАСС".

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Я подал жалобу в ЕСПЧ в интересах Цемаха. Пока большей информации у меня нет, ждем дальнейшего развития событий,

– заявил адвокат.

Кучеренко рассказал, что в жалобе Цемах обращает внимание на "обстоятельства его похищения" и удержание в СИЗО в Киеве, а также якобы применении к нему в камере психотропных препаратов.

"Все это вопиющие нарушения прав человека", – сказал Кучеренко.

Заметим, что в Украине Владимира Цемаха объявили в розыск. Его подозревают в участии в террористической группе и совершении теракта, который привел к гибели людей.

Важно! Нидерландские следователи обвинили Россию в том, что она не выполняет международных обязательств. Там отмечают: в России сознательно позволили Владимиру Цемаху выехать из страны, чтобы не выдавать его следствию. Сейчас, главный свидетель по делу MH17, скорее всего, находится на территории оккупированного Донбасса.

Что известно о Владимире Цемахе?Он – главный свидетель, а теперь еще и подозреваемый по делу о сбивании в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного.



Впрочем он был включен Россией в список на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, украинская власть согласилась на выдачу Цемаха.