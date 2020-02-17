До розслідування справи MH17 знову залучили українських прокурорів

На національному рівні над справою про збиття малайзійського Boeing у небі над окупованим Донбасом тепер працює 9 слідчих. А до роботи міжнародної слідчої групи залучили 4 прокурорів.

Зауважимо, що 17 лютого стало відомо про відсторонення українських слідчих від розслідування справи про катастрофу MH17. Однак у МЗС це пояснили кадровою ротацією в Офісі генпрокурора. У самому Офісі генпрокурора розповідають про введення нових слідчих.

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Наразі до роботи міжнародної слідчої групи від Офісу генерального прокурора залучено 4 представники Офісу. На національному рівні процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється 9 співробітниками,

– зауважують там.

В Офісі генпрокурора також додають: залучені до справи слідчі мають досвід у здійсненні розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності, терактів та інших найтяжчих кримінальних правопорушень.

Основне про катастрофу MH17: