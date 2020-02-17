До розслідування справи MH17 знову залучили українських прокурорів
На національному рівні над справою про збиття малайзійського Boeing у небі над окупованим Донбасом тепер працює 9 слідчих. А до роботи міжнародної слідчої групи залучили 4 прокурорів.
Зауважимо, що 17 лютого стало відомо про відсторонення українських слідчих від розслідування справи про катастрофу MH17. Однак у МЗС це пояснили кадровою ротацією в Офісі генпрокурора. У самому Офісі генпрокурора розповідають про введення нових слідчих.
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Наразі до роботи міжнародної слідчої групи від Офісу генерального прокурора залучено 4 представники Офісу. На національному рівні процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється 9 співробітниками,
– зауважують там.
В Офісі генпрокурора також додають: залучені до справи слідчі мають досвід у здійсненні розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності, терактів та інших найтяжчих кримінальних правопорушень.
Основне про катастрофу MH17:
- Boeing-777 компанії Malaysia Airlines збили 17 липня 2014 року біля Тореза Донецької області.
- Літак виконував регулярний рейс MH17 з Нідерландів до Малайзії.
- На борту були 298 людей, загинули всі.
- У літак влучили ракетами із зенітного ракетного комплексу "Бук" російського виробництва.
- Навіть за наявності доказів, встановлених Об’єднаною слідчою групою, Росія відкидає свою причетність.
- За кількістю жертв ця катастрофа – найсмертоносніше в історії збиття пасажирського літака.
- У збитті літака підозрюють 4 людей: так званого "міністра оборони ДНР" Ігоря Гіркіна, генерал-майора російської армії Сергія Дубінського, осіб, що супроводжували російський "Бук" до Сніжного – Олега Пулатова і Леоніда Харченка.