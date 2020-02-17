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      До розслідування справи MH17 знову залучили українських прокурорів

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      Місце катастрофи MH17 / theguardian.com

      На національному рівні над справою про збиття малайзійського Boeing у небі над окупованим Донбасом тепер працює 9 слідчих. А до роботи міжнародної слідчої групи залучили 4 прокурорів.

      Зауважимо, що 17 лютого стало відомо про відсторонення українських слідчих від розслідування справи про катастрофу MH17. Однак у МЗС це пояснили кадровою ротацією в Офісі генпрокурора. У самому Офісі генпрокурора розповідають про введення нових слідчих.

      Раніше: Справа MH17: усіх українських прокурорів відсторонили від розслідування катастрофи

      Наразі до роботи міжнародної слідчої групи від Офісу генерального прокурора залучено 4 представники Офісу. На національному рівні процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється 9 співробітниками,
      – зауважують там.

      В Офісі генпрокурора також додають: залучені до справи слідчі мають досвід у здійсненні розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності, терактів та інших найтяжчих кримінальних правопорушень.

      Основне про катастрофу MH17:

      • Boeing-777 компанії Malaysia Airlines збили 17 липня 2014 року біля Тореза Донецької області.
      • Літак виконував регулярний рейс MH17 з Нідерландів до Малайзії.
      • На борту були 298 людей, загинули всі.
      • У літак влучили ракетами із зенітного ракетного комплексу "Бук" російського виробництва.
      • Навіть за наявності доказів, встановлених Об’єднаною слідчою групою, Росія відкидає свою причетність.
      • За кількістю жертв ця катастрофа – найсмертоносніше в історії збиття пасажирського літака.
      • У збитті літака підозрюють 4 людей: так званого "міністра оборони ДНР" Ігоря Гіркіна, генерал-майора російської армії Сергія Дубінського, осіб, що супроводжували російський "Бук" до Сніжного – Олега Пулатова і Леоніда Харченка.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Катастрофа Нідерланди MH17 Офіс генпрокурора
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