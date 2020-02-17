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      К расследованию дела MH17 снова привлекли украинских прокуроров

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      Место катастрофы MH17 / theguardian.com

      На национальном уровне над делом о сбитии малайзийского Boeing в небе над оккупированным Донбассом теперь работает 9 следователей. А к работе международной следственной группы привлекли 4 прокуроров.

      Заметим, что 17 февраля стало известно об отстранении украинских следователей от расследования дела о катастрофе MH17. Однако в МИД это объяснили кадровой ротацией в Офисе генпрокурора. В самом Офисе генпрокурора говорят о введении новых следователей.

      Ранее: Дело MH17: всех украинских прокуроров отстранили от расследования катастрофы

      Сейчас к работе международной следственной группы от Офиса генерального прокурора привлечено 4 представителя Офиса. На национальном уровне процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется 9 сотрудниками,
      – отмечают там.

      В Офисе генпрокурора также добавляют: работающие с делом следователи имеют опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений.

      Основное о катастрофе MH17:

      • Boeing-777 компании Malaysia Airlines сбили 17 июля 2014 года у Тореза Донецкой области.
      • Самолет выполнял регулярный рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию.
      • На борту были 298 человек, погибли все.
      • В самолет попали ракетами из зенитного ракетного комплекса "Бук" российского производства.
      • Даже при наличии доказательств, установленных Объединенной следственной группой, Россия отрицает свою причастность.
      • По количеству жертв эта катастрофа –  самая смертоносная в истории сбитий пассажирских самолетов.
        В сбитии самолета подозревают 4 человек: так называемого "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина, генерал-майора российской армии Сергея Дубинского, сопровождавших российский "Бук" в Снежное –Олега Пулатова и Леонида Харченко.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Катастрофа Нидерланды MH17 Новости политики Офис генпрокурора
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