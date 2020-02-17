К расследованию дела MH17 снова привлекли украинских прокуроров
На национальном уровне над делом о сбитии малайзийского Boeing в небе над оккупированным Донбассом теперь работает 9 следователей. А к работе международной следственной группы привлекли 4 прокуроров.
Заметим, что 17 февраля стало известно об отстранении украинских следователей от расследования дела о катастрофе MH17. Однако в МИД это объяснили кадровой ротацией в Офисе генпрокурора. В самом Офисе генпрокурора говорят о введении новых следователей.
Ранее: Дело MH17: всех украинских прокуроров отстранили от расследования катастрофы
Сейчас к работе международной следственной группы от Офиса генерального прокурора привлечено 4 представителя Офиса. На национальном уровне процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется 9 сотрудниками,
– отмечают там.
В Офисе генпрокурора также добавляют: работающие с делом следователи имеют опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений.
Основное о катастрофе MH17:
- Boeing-777 компании Malaysia Airlines сбили 17 июля 2014 года у Тореза Донецкой области.
- Самолет выполнял регулярный рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию.
- На борту были 298 человек, погибли все.
- В самолет попали ракетами из зенитного ракетного комплекса "Бук" российского производства.
- Даже при наличии доказательств, установленных Объединенной следственной группой, Россия отрицает свою причастность.
- По количеству жертв эта катастрофа – самая смертоносная в истории сбитий пассажирских самолетов.
В сбитии самолета подозревают 4 человек: так называемого "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина, генерал-майора российской армии Сергея Дубинского, сопровождавших российский "Бук" в Снежное –Олега Пулатова и Леонида Харченко.