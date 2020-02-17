К расследованию дела MH17 снова привлекли украинских прокуроров

На национальном уровне над делом о сбитии малайзийского Boeing в небе над оккупированным Донбассом теперь работает 9 следователей. А к работе международной следственной группы привлекли 4 прокуроров.

Заметим, что 17 февраля стало известно об отстранении украинских следователей от расследования дела о катастрофе MH17. Однако в МИД это объяснили кадровой ротацией в Офисе генпрокурора. В самом Офисе генпрокурора говорят о введении новых следователей.

Ранее: Дело MH17: всех украинских прокуроров отстранили от расследования катастрофы

Сейчас к работе международной следственной группы от Офиса генерального прокурора привлечено 4 представителя Офиса. На национальном уровне процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется 9 сотрудниками,

– отмечают там.

В Офисе генпрокурора также добавляют: работающие с делом следователи имеют опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений.

Основное о катастрофе MH17: