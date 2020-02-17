Дело MH17: всех украинских прокуроров отстранили от расследования катастрофы

Все 6 украинских прокуроров были отстранены от расследования дела MH17 – катастрофы пассажирского самолета в небе над оккупированным Донбассом в июле 2014 года. Двое из этих прокуроров, а именно – Олеся Скрипник и Олег Пересада, входили в совместную следственную группу со стороны Украины.

Об отстранении украинских следователей передает NRC. Ситуация вроде бы не должна повлиять на судебное разбирательство, которое должно начаться 9 марта.

Внимание! Дело MH17 Россия не сможет судить своих граждан, обвиняемых в сбитии самолета

Украинские прокуроры завершили работу над досье по 4 подозреваемым по этому делу еще летом 2019-го и передали документы в Нидерланды. Однако, отстранение следователей может повлиять на дальнейшее расследование в отношении других подозреваемых.

Почему украинских прокуроров отстранили: версия Пристайко

Глава украинского МИД Вадим Пристайко связывает отстранения следователей с ротацией в рамках реформы Генеральной прокуратуры. Он уверяет: эта ситуация не должна повлиять на дальнейшее расследование дела.

По его словам, украинская сторона обеспечит помощь Нидерландам, которая с согласия Украины занимается расследованием катастрофы МН17.

Что касается следователей, то это известная проблема, которая существует при их изменении, ротации. Я уверяю вас, что генпрокурора и следователя, которые заняты делом, руководство знает, вопрос рассматривается. Не все следователи уходят. Есть наработанные материалы,

– уточнил министр.

Также Пристайко отметил, что сейчас завершилась техническая часть расследования, в ходе которого было установлено каким именно российским "Буком" был сбит малазийский самолет.

Основное про катастрофу MH17:

Boeing-777 компании Malaysia Airlines сбили 17 июля 2014 года у Тореза Донецкой области.

Самолет выполнял регулярный рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию.

На борту были 298 человек, погибли все.

В самолет попали ракетами из зенитного ракетного комплекса "Бук" российского производства.

Даже при наличии доказательств, установленных Объединенной следственной группой, Россия отрицает свою причастность.

По количеству жертв эта катастрофа – самая смертоносная в истории сбитий пассажирских самолетов.



Авиакатастрофа рейса MH17 в цифрах / инфографика 24 канала