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      Дело MH17: всех украинских прокуроров отстранили от расследования катастрофы

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      Место катастрофы MH17 / rtlz.nl

      Все 6 украинских прокуроров были отстранены от расследования дела MH17 – катастрофы пассажирского самолета в небе над оккупированным Донбассом в июле 2014 года. Двое из этих прокуроров, а именно – Олеся Скрипник и Олег Пересада, входили в совместную следственную группу со стороны Украины.

      Об отстранении украинских следователей передает NRC. Ситуация вроде бы не должна повлиять на судебное разбирательство, которое должно начаться 9 марта.

      Внимание! Дело MH17 Россия не сможет судить своих граждан, обвиняемых в сбитии самолета

      Украинские прокуроры завершили работу над досье по 4 подозреваемым по этому делу еще летом 2019-го и передали документы в Нидерланды. Однако, отстранение следователей может повлиять на дальнейшее расследование в отношении других подозреваемых.

      Почему украинских прокуроров отстранили: версия Пристайко

      Глава украинского МИД Вадим Пристайко связывает отстранения следователей с ротацией в рамках реформы Генеральной прокуратуры. Он уверяет: эта ситуация не должна повлиять на дальнейшее расследование дела.

      По его словам, украинская сторона обеспечит помощь Нидерландам, которая с согласия Украины занимается расследованием катастрофы МН17.

      Что касается следователей, то это известная проблема, которая существует при их изменении, ротации. Я уверяю вас, что генпрокурора и следователя, которые заняты делом, руководство знает, вопрос рассматривается. Не все следователи уходят. Есть наработанные материалы,
      – уточнил министр.

      Также Пристайко отметил, что сейчас завершилась техническая часть расследования, в ходе которого было установлено каким именно российским "Буком" был сбит малазийский самолет.

      Основное про катастрофу MH17:

      • Boeing-777 компании Malaysia Airlines сбили 17 июля 2014 года у Тореза Донецкой области.
      • Самолет выполнял регулярный рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию.
      • На борту были 298 человек, погибли все.
      • В самолет попали ракетами из зенитного ракетного комплекса "Бук" российского производства.
      • Даже при наличии доказательств, установленных Объединенной следственной группой, Россия отрицает свою причастность.
      • По количеству жертв эта катастрофа – самая смертоносная в истории сбитий пассажирских самолетов.


      Авиакатастрофа рейса MH17 в цифрах / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины авиация Новости политики Вадим Пристайко Офис генпрокурора Нидерланды Катастрофа MH17
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