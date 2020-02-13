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      Дело MH17: Россия не сможет судить своих граждан, обвиняемых в сбитии самолета

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      Россия не сможет судить своих граждан, обвиняемых в сбитии самолета / storage1.censor.net/images/8/0/4/d/804d105686e5d846dc28d81985ccfb59/original.jpg

      Нидерланды отказали Москве в предложении о преследовании троих россиян, которых подозревают в причастности к авиакатастрофе рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году.

      Министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус заявил, что Москва в октябре 2019 года в письме попросила Нидерланды рассмотреть вопрос о передаче уголовного преследования троих подозреваемых в Москву, сообщает RFERL.

      Обратите внимание: Европейский суд разрешил экстрадицию Цемаха в Нидерланды

      Однако это предложение отклонили.

      Суды над подозреваемыми являются важным шагом в установлении истины и справедливости для всех 298 жертв рейса MH17 и их родственников,
      – сказал Грапперхаус.

      Он добавил, что правительство полностью уверено в независимости и качестве нидерландского правосудия.

      Справка. Первое слушание по делу MH17 назначено на 9 марта 2020 года в здании суда строгого режима недалеко от Амстердамского аэропорта Схипхол.

      Кого подозревают по делу сбития MH17:

      • Игорь Гиркин ("Стрелок", Стрелков), на время катастрофы – "министр обороны ДНР".
      • Сергей Дубинский ("Хмурый") – генерал-майор российской армии, который возглавлял "военную разведку" боевиков.
      • Олег Пулатов ("Гюрза", "Халиф") – руководил 2-м отделом "ГРУ ДНР".
      • Леонид Харченко ("Крот") – вместе с Пулатовым сопровождал "Бук" в Снежное.

      К теме: Россия цинично обвинила Нидерланды в разжигании межгосударственного скандала

      Катастрофа MH17: основное

      • Boeing-777 компании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года возле Тореза Донецкой области.
      • Самолет выполнял регулярный рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию.
      • На борту были 298 человек, погибли все.
      • В самолет попали ракетами из зенитного ракетного комплекса "Бук" российского производства.
      • Даже при наличии доказательств, установленных Объединенной следственной группой, Россия отрицает свою причастность
      • По количеству жертв эта катастрофа – самое смертоносное в истории сбитие пассажирского самолета.


      Катастрофа MH17 в цифрах/ Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Криминальные новости Война на Донбассе Новости России Нидерланды Жертвы авиация MH17
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