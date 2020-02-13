Дело MH17: Россия не сможет судить своих граждан, обвиняемых в сбитии самолета

Нидерланды отказали Москве в предложении о преследовании троих россиян, которых подозревают в причастности к авиакатастрофе рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус заявил, что Москва в октябре 2019 года в письме попросила Нидерланды рассмотреть вопрос о передаче уголовного преследования троих подозреваемых в Москву, сообщает RFERL.

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Однако это предложение отклонили.

Суды над подозреваемыми являются важным шагом в установлении истины и справедливости для всех 298 жертв рейса MH17 и их родственников,

– сказал Грапперхаус.

Он добавил, что правительство полностью уверено в независимости и качестве нидерландского правосудия.

Справка. Первое слушание по делу MH17 назначено на 9 марта 2020 года в здании суда строгого режима недалеко от Амстердамского аэропорта Схипхол.

Кого подозревают по делу сбития MH17:

Игорь Гиркин ("Стрелок", Стрелков), на время катастрофы – "министр обороны ДНР".

Сергей Дубинский ("Хмурый") – генерал-майор российской армии, который возглавлял "военную разведку" боевиков.

Олег Пулатов ("Гюрза", "Халиф") – руководил 2-м отделом "ГРУ ДНР".

Леонид Харченко ("Крот") – вместе с Пулатовым сопровождал "Бук" в Снежное.

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Катастрофа MH17: основное

Boeing-777 компании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года возле Тореза Донецкой области.

Самолет выполнял регулярный рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию.

На борту были 298 человек, погибли все.

В самолет попали ракетами из зенитного ракетного комплекса "Бук" российского производства.

Даже при наличии доказательств, установленных Объединенной следственной группой, Россия отрицает свою причастность

По количеству жертв эта катастрофа – самое смертоносное в истории сбитие пассажирского самолета.