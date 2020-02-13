Справа MH17: Росія не зможе судити своїх громадян, звинувачених у збитті літака
Нідерланди відмовили Москві у пропозиції щодо переслідування трьох росіян, яких підозрюють у причетності до авіакатастрофи рейсу МН17 у небі над Донбасом у 2014 році.
Міністр юстиції Нідерландів Ферд Грапперхаус заявив, що Москва у жовтні 2019 року у листі попросила Нідерланди розглянути питання про передачу кримінального переслідування трьох підозрюваних до Москви, повідомляє RFERL.
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Однак цю пропозицію відхилили.
Суд над підозрюваними є важливим кроком у встановленні істини і справедливості для всіх 298 жертв рейсу MH17 і їх родичів,
– сказав Грапперхаус.
Він додав, що уряд повністю впевнений у незалежності та якості нідерландського правосуддя.
Довідка. Перше слухання у справі MH17 призначено на 9 березня 2020 року в будівлі суду суворого режиму недалеко від Амстердамського аеропорту Схіпхол.
Кого підозрюють у справі збиття MH17:
- Ігор Гіркін ("Стрєлок", Стрелков), на час катастрофи – "міністр оборони ДНР".
- Сергій Дубінський ("Хмурий") – генерал-майор російської армії, який очолював "військову розвідку" бойовиків.
- Олег Пулатов ("Гюрза", "Халіф") – керував 2-м відділом "ГРУ ДНР".
- Леонід Харченко ("Крот") – разом із Пулатовим супроводжував "Бук" до Сніжного.
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Катастрофа MH17: основне
- Boeing-777 компанії Malaysia Airlines збили 17 липня 2014 року біля Тореза Донецької області.
- Літак виконував регулярний рейс MH17 з Нідерландів до Малайзії.
- На борту були 298 людей, загинули всі.
- У літак влучили ракетами із зенітного ракетного комплексу "Бук" російського виробництва.
- Навіть за наявності доказів, встановлених Об’єднаною слідчою групою, Росія відкидає свою причетність
- За кількістю жертв ця катастрофа – найсмертоносніше в історії збиття пасажирського літака.