10:53
13 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Коронавірус – корисний для росіян. Космічно-супутникове дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:25, 12 лютого
      Вєсті.UA: Поповнення української політичної діаспори в РФ. Шматок монобільшості хочуть відкусити
      Вєсті.UA
      20:31, 12 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020

      Справа MH17: Росія не зможе судити своїх громадян, звинувачених у збитті літака

      1
      Росія не зможе судити своїх громадян, звинувачених у збитті літака / storage1.censor.net/images/8/0/4/d/804d105686e5d846dc28d81985ccfb59/original.jpg

      Нідерланди відмовили Москві у пропозиції щодо переслідування трьох росіян, яких підозрюють у причетності до авіакатастрофи рейсу МН17 у небі над Донбасом у 2014 році.

      Міністр юстиції Нідерландів Ферд Грапперхаус заявив, що Москва у жовтні 2019 року у листі попросила Нідерланди розглянути питання про передачу кримінального переслідування трьох підозрюваних до Москви, повідомляє RFERL.

      Зверніть увагу: Європейський суд дозволив екстрадицію Цемаха в Нідерланди

      Однак цю пропозицію відхилили.

      Суд над підозрюваними є важливим кроком у встановленні істини і справедливості для всіх 298 жертв рейсу MH17 і їх родичів,
      – сказав Грапперхаус.

      Він додав, що уряд повністю впевнений у незалежності та якості нідерландського правосуддя.

      Довідка. Перше слухання у справі MH17 призначено на 9 березня 2020 року в будівлі суду суворого режиму недалеко від Амстердамського аеропорту Схіпхол.

      Кого підозрюють у справі збиття MH17:

      • Ігор Гіркін ("Стрєлок", Стрелков), на час катастрофи – "міністр оборони ДНР".
      • Сергій Дубінський ("Хмурий") – генерал-майор російської армії, який очолював "військову розвідку" бойовиків.
      • Олег Пулатов ("Гюрза", "Халіф") – керував 2-м відділом "ГРУ ДНР".
      • Леонід Харченко ("Крот") – разом із Пулатовим супроводжував "Бук" до Сніжного.

      До теми: Росія цинічно звинуватила Нідерланди у розпалюванні міждержавного скандалу

      Катастрофа MH17: основне

      • Boeing-777 компанії Malaysia Airlines збили 17 липня 2014 року біля Тореза Донецької області.
      • Літак виконував регулярний рейс MH17 з Нідерландів до Малайзії.
      • На борту були 298 людей, загинули всі.
      • У літак влучили ракетами із зенітного ракетного комплексу "Бук" російського виробництва.
      • Навіть за наявності доказів, встановлених Об’єднаною слідчою групою, Росія відкидає свою причетність
      • За кількістю жертв ця катастрофа – найсмертоносніше в історії збиття пасажирського літака.


      Катастрофа MH17 у цифрах/ інфографіка 24 каналу

      Чому блокуються телевізори Samsung та як їх розблокувати: інструкція
      сьогодні
      14569
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Кримінальні новини Війна на Донбасі Новини Росії Нідерланди Жертви авіація MH17
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:30 Секретна зброя РФ на Донбасі: російський найманець "злив" докази в мережу
      Михайло Макарук 455
      сьогодні , 10:13 Погана кар'єра прем'єр-міністра Гончарука, або Чому не варто шукати зраду
      Сергій Фурса 408
      11 лютого , 14:00 Коронавірус у Китаї: як епідемія впливає на економіку й бізнес
      Тетяна Панасюк 3330
      10 лютого , 14:00 Батумі – новий Дубай: ТОП-5 причин купити нерухомість в Грузії
      1065
      сьогодні , 08:40 Вода в Крим: чого насправді хоче Кремль?
      Віталій Портников 930
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук