Справа MH17: Росія не зможе судити своїх громадян, звинувачених у збитті літака

Нідерланди відмовили Москві у пропозиції щодо переслідування трьох росіян, яких підозрюють у причетності до авіакатастрофи рейсу МН17 у небі над Донбасом у 2014 році.

Міністр юстиції Нідерландів Ферд Грапперхаус заявив, що Москва у жовтні 2019 року у листі попросила Нідерланди розглянути питання про передачу кримінального переслідування трьох підозрюваних до Москви, повідомляє RFERL.

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Однак цю пропозицію відхилили.

Суд над підозрюваними є важливим кроком у встановленні істини і справедливості для всіх 298 жертв рейсу MH17 і їх родичів,

– сказав Грапперхаус.

Він додав, що уряд повністю впевнений у незалежності та якості нідерландського правосуддя.

Довідка. Перше слухання у справі MH17 призначено на 9 березня 2020 року в будівлі суду суворого режиму недалеко від Амстердамського аеропорту Схіпхол.