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      Росія цинічно звинуватила Нідерланди у розпалюванні міждержавного скандалу

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      Москва відреагувала на відмову Нідерландів їхати в РФ / ukrinform

      Москва заявляє, що Нідерланди пішли на свідому провокацію. Адже включили в парламентську делегацію, яка планувала поїздку у Росію, депутата із забороною в’їзду.

      Так ситуацію прокоментували у Міністерстві закордонних справ Росії.

      Читайте також: Скандал у Нідерландах: депутату, який критикував Кремль, заборонили в'їзд до Росії

      Нідерландські депутати скасували заплановану поїздку до Росії після того, як одному з них Росія відмовила у в’їзді.

      Тепер зрозуміло, на що розраховували нідерландські парламентарі, ухвалюючи рішення про включення Сьюрда Сьюрдсми до складу своєї делегації. Вони свідомо пішли на цю провокацію,
      – йдеться в повідомленні.

      У Москві також додали, що Нідерланди прагнули скандалу, а не конструктивного обговорення шляхів покращення російсько-нідерландських відносин. Як повідомляє МЗС Росії, нідерландську сторону завчасно поінформували про небажаність включення Сьюрда Сьюрдсми до складу парламентської делегації.

      До слова, поїздка нідерландської делегації до Росії була запланована на 25-27 лютого 2020 року.

      Що відомо про Сьюрд Сьюрдсма, якому заборонили в’їзд у Росію

      • Парламентар від партії "Демократи-66", який відомий своєю критикою Росії.
      • Сам Сьюрдсма вважає, що відмова пов'язана з його критичним ставленням до Москви, зокрема, щодо справи MH17.

      Важливо! У грудні 2019 року прокуратура Нідерландів звинуватила Росію у тому, що та свідомо дозволила Володимиру Цемаху виїхати з країни, щоб не видавати його слідству.

      Що відомо про Володимира Цемаха? Є головним свідком, а тепер ще й підозрюваним у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17.

      З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Втім він був включений Росією до списку на обмін полоненими, що відбувся на початку вересня 2019 року. Аби не зірвати обмін та повернути додому 35 українців, 7 вересня українська влада погодилася на видачу Цемаха. Пізніше стало відомо, що він повернувся до "ДНР".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Новини політики Нідерланди MH17
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