17:37
28 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Робоча поза Лукашенка. Рецидив Поклонської
      Вєсті Кремля
      12:48, сьогодні
      Вєсті.UA: Зустріч з Богданом за 5 тисяч. Незламний Аваков
      Вєсті.UA
      10:34, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Скандал у Нідерландах: депутату, який критикував Кремль заборонили в'їзд до Росії

      270 Читать новость на русском
      Сьюрд Сьюрдсма / ANP

      Нідерландські депутати скасували заплановану поїздку до Росії після того, як одному з них РФ відмовила у в’їзді. Парламентський комітет Нідерландів хоче викликати російського посла, щоб він пояснив рішення російської сторони.

      Парламентар від партії "Демократи-66" Сьюрд Сьюрдсма, відомий своєю критикою Росії, опинився у "чорному списку" Російської Федерації. Політик не зміг би взяти участь у поїздці парламентарів до РФ, яку нідерландські депутати планували на лютий. Про це повідомляє місцеве видання NOS.nl.

      До теми: Справа Цемаха: Нідерланди звинуватили Росію у відмові видати бойовика

      Із солідарності з депутатом комітет з іноземних справ вирішив взагалі скасувати візит. Комітет вважає, що росіяни не мають права втручатися у склад нідерландської делегації. Попри протест з боку міністра закордонних справ Стефа Блока, росіяни залишилися при своїй позиції і не стали дозволяти політику в’їзд.

      Сам Сьюрдсма вважає, що відмова пов'язана з його критичним ставленням до Москви, зокрема, з приводу справи MH-17.

      Відзначимо, що у грудні 2019 року прокуратура Нідерландів звинуватила Росію у тому, що та свідомо дозволила Володимиру Цемаху виїхати з країни, щоб не видавати його слідству.

      Що відомо про Володимира Цемаха?Він – головний свідок, а тепер ще й підозрюваний у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17. З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного.

      Втім він був включений Росією до списку на обмін полоненими, що відбувся на початку вересня 2019 року. Аби не зірвати обмін та повернути додому 35 українців, 7 вересня українська влада погодилася на видачу Цемаха. Пізніше стало відомо, що він повернувся до "ДНР".

      Кремль розкритикував слова Зеленського про Другу світову
      сьогодні
      9576
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Нідерланди MH17
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Фриланс та "білі" вакансії: як може змінитися закон "Про працю"
      Блоги 57
      сьогодні , 16:00 Інтерв'ю з Брією Блессінг: "Я думала, що вже не вийду заміж"
      Юлія Девда 1026
      16 січня , 14:11 Електрокаміни та їх типи: від підлогових до настінних
      1289
      27 січня , 09:07 Афіша Києва на тиждень: куди піти 27 січня — 2 лютого
      553
      сьогодні , 15:00 Польша планирует приобрести истребители пятого поколения: почему этот очень беспокоит Россию
      Блоги 862
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук