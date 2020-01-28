Скандал у Нідерландах: депутату, який критикував Кремль заборонили в'їзд до Росії

Нідерландські депутати скасували заплановану поїздку до Росії після того, як одному з них РФ відмовила у в’їзді. Парламентський комітет Нідерландів хоче викликати російського посла, щоб він пояснив рішення російської сторони.

Парламентар від партії "Демократи-66" Сьюрд Сьюрдсма, відомий своєю критикою Росії, опинився у "чорному списку" Російської Федерації. Політик не зміг би взяти участь у поїздці парламентарів до РФ, яку нідерландські депутати планували на лютий. Про це повідомляє місцеве видання NOS.nl.

До теми: Справа Цемаха: Нідерланди звинуватили Росію у відмові видати бойовика

Із солідарності з депутатом комітет з іноземних справ вирішив взагалі скасувати візит. Комітет вважає, що росіяни не мають права втручатися у склад нідерландської делегації. Попри протест з боку міністра закордонних справ Стефа Блока, росіяни залишилися при своїй позиції і не стали дозволяти політику в’їзд.

Сам Сьюрдсма вважає, що відмова пов'язана з його критичним ставленням до Москви, зокрема, з приводу справи MH-17.

Відзначимо, що у грудні 2019 року прокуратура Нідерландів звинуватила Росію у тому, що та свідомо дозволила Володимиру Цемаху виїхати з країни, щоб не видавати його слідству.

Що відомо про Володимира Цемаха?Він – головний свідок, а тепер ще й підозрюваний у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17. З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного.



Втім він був включений Росією до списку на обмін полоненими, що відбувся на початку вересня 2019 року. Аби не зірвати обмін та повернути додому 35 українців, 7 вересня українська влада погодилася на видачу Цемаха. Пізніше стало відомо, що він повернувся до "ДНР".