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      Скандал в Нидерландах: депутату, который критиковал Кремль, запретили въезд в Россию

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      Сьюрд Сьюрдсма / ANP

      Нидерландские депутаты отменили запланированную поездку в Россию после того, как одному из них РФ отказала во въезде. Парламентский комитет Нидерландов хочет вызвать российского посла, чтобы он объяснил решение российской стороны.

      Парламентарий от партии "Демократы-66" Сьюрд Сьюрдсма, известный своей критикой России, оказался в "черном списке" Российской Федерации. Политик не смог бы принять участие в поездке парламентариев в РФ, которую нидерландские депутаты планировали на февраль. Об этом сообщает местное издание NOS.nl.

      К теме: Дело Цемаха: Нидерланды обвинили Россию в отказе выдать боевика

      Из солидарности с депутатом комитет по иностранным делам решил вообще отменить визит. Комитет считает, что россияне не имеют права вмешиваться в состав нидерландской делегации. Несмотря на протест со стороны министра иностранных дел Стефа Блока, россияне остались при своей позиции и не стали разрешать политику въезд.

      Сам Сьюрдсма считает, что отказ связан с его критическим отношением к Москве, в частности, по поводу дела MH-17.

      Отметим, что в декабре 2019 года прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что та сознательно позволила Владимиру Цемаху выехать из страны, чтобы не выдавать его следствию.

      Что известно о Владимире Цемахе?
      Он – главный свидетель, а теперь еще и подозреваемый по делу о сбитии в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного.

      Впрочем, он был включен Россией в список на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, 7 сентября украинская власть согласилась на выдачу Цемаха. Позже стало известно, что он вернулся в "ДНР".

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России MH17 Нидерланды
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