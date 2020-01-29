Россия цинично обвинила Нидерланды в разжигании межгосударственного скандала

Москва заявляет, что Нидерланды пошли на сознательную провокацию. Ведь включили в парламентскую делегацию, которая планировала поездку в Россию, депутата с запретом въезда.

Так ситуацию прокомментировали в Министерстве иностранных дел России.

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Нидерландские депутаты отменили запланированную поездку в Россию после того, как одному из них Россия отказала во въезде.

Теперь понятно, на что рассчитывали нидерландские парламентарии, принимая решение о включении Сьюрда Сьюрдсмы в состав своей делегации. Они сознательно пошли на эту провокацию,

– говорится в сообщении.

В Москве также добавили, что Нидерланды стремились к скандалу, а не конструктивному обсуждению путей улучшения российско-нидерландских отношений. Как сообщает МИД России, нидерландскую сторону заранее проинформировали о нежелательности включения Сьюрда Сьюрдсмы в состав парламентской делегации.

К слову, поездка нидерландской делегации в Россию была запланирована на 25-27 февраля 2020.

Что известно о Сьюрде Сьюрдсме, которому запретили въезд в Россию

Парламентарий от партии "Демократы-66", который известен своей критикой России.

Сам Сьюрдсма считает, что отказ связан с его критическим отношением к Москве, в частности, относительно дела MH17.

Важно! В декабре 2019 года прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что та сознательно позволила Владимиру Цемаху выехать из страны, чтобы не выдавать его следствию.

Что известно о Владимире Цемахе?

Является главным свидетелем, а теперь еще и подозреваемым по делу о сбивании в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17.



С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Впрочем он был включен Россией в список на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, 7 сентября украинская власть согласилась на выдачу Цемаха. Позже стало известно, что он вернулся в "ДНР".