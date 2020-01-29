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      Россия цинично обвинила Нидерланды в разжигании межгосударственного скандала

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      Москва отреагировала на отказ Нидерландов ехать в РФ / ukrinform

      Москва заявляет, что Нидерланды пошли на сознательную провокацию. Ведь включили в парламентскую делегацию, которая планировала поездку в Россию, депутата с запретом въезда.

      Так ситуацию прокомментировали в Министерстве иностранных дел России.

      Читайте также: Скандал в Нидерландах: депутату, который критиковал Кремль, запретили въезд в Россию

      Нидерландские депутаты отменили запланированную поездку в Россию после того, как одному из них Россия отказала во въезде.

      Теперь понятно, на что рассчитывали нидерландские парламентарии, принимая решение о включении Сьюрда Сьюрдсмы в состав своей делегации. Они сознательно пошли на эту провокацию,
      – говорится в сообщении.

      В Москве также добавили, что Нидерланды стремились к скандалу, а не конструктивному обсуждению путей улучшения российско-нидерландских отношений. Как сообщает МИД России, нидерландскую сторону заранее проинформировали о нежелательности включения Сьюрда Сьюрдсмы в состав парламентской делегации.

      К слову, поездка нидерландской делегации в Россию была запланирована на 25-27 февраля 2020.

      Что известно о Сьюрде Сьюрдсме, которому запретили въезд в Россию

      • Парламентарий от партии "Демократы-66", который известен своей критикой России.
      • Сам Сьюрдсма считает, что отказ связан с его критическим отношением к Москве, в частности, относительно дела MH17.

      Важно! В декабре 2019 года прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что та сознательно позволила Владимиру Цемаху выехать из страны, чтобы не выдавать его следствию.

      Что известно о Владимире Цемахе?
      Является главным свидетелем, а теперь еще и подозреваемым по делу о сбивании в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17.

      С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Впрочем он был включен Россией в список на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, 7 сентября украинская власть согласилась на выдачу Цемаха. Позже стало известно, что он вернулся в "ДНР".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Новости политики MH17 Нидерланды
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