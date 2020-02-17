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      Справа MH17: усіх українських прокурорів відсторонили від розслідування катастрофи

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      Місце катастрофи MH17 / rtlz.nl

      Усі 6 українських прокурорів були відсторонені від розслідування справи MH17 – катастрофи пасажирського літака в небі над окупованим Донбасом в липні 2014 року. Двоє з цих прокурорів, а саме – Олеся Скрипник та Олег Пересада, входили у Спільну слідчу групу з боку України.

      Про відсторонення українських слідчих передає NRC. Ситуація начебто не повинна повпливати на судовий розгляд, що має розпочатися 9 березня.

      Увага! Справа MH17: Росія не зможе судити своїх громадян, звинувачених у збитті літака

      Українські прокурори завершили роботу над досьє щодо 4 підозрюваних у цій справі ще влітку 2019-го та передали документи до Нідерландів. Однак, відсторонення слідчих може вплинути на подальше розслідування щодо інших підозрюваних.

      Чому українських прокурорів відсторонили: версія Пристайка

      Глава українського МЗС Вадим Пристайко пов’язує відсторонення слідчих з ротацією у рамках реформи Генеральної прокуратури. Він запевняє: ця ситуація не повинна вплинути на подальше розслідування справи.

      За його словами, українська сторона забезпечить допомогу Нідерландам, яка за згодою України займається розслідуванням катастрофи МН17.

      Що стосується слідчих, то це відома проблема, яка існує при їх зміні, ротації. Я запевняю вас, що генпрокурор і слідчі, які зайняті справою, керівництво знає, питання розглядається. Не всі слідчі йдуть. Є напрацьовані матеріали,
      – уточнив міністр.

      Також Пристайко зазначив, що наразі завершилася технічна частина розслідування, під час якого було встановлено яким саме російським "Буком" був збитий малайзійський літак.

      Основне про катастрофу MH17:

      • Boeing-777 компанії Malaysia Airlines збили 17 липня 2014 року біля Тореза Донецької області.
      • Літак виконував регулярний рейс MH17 з Нідерландів до Малайзії.
      • На борту були 298 людей, загинули всі.
      • У літак влучили ракетами із зенітного ракетного комплексу "Бук" російського виробництва.
      • Навіть за наявності доказів, встановлених Об’єднаною слідчою групою, Росія відкидає свою причетність.
      • За кількістю жертв ця катастрофа – найсмертоносніше в історії збиття пасажирського літака.


      Авіакатастрофа рейсу MH17 в цифрах/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Вадим Пристайко Офіс генпрокурора Нідерланди Катастрофа авіація MH17 Новини України Новини політики
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