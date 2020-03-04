"Збиті льотчики": куди зникли народні герої Майдану

Нещодавно всіх здивувала новина про козака Гаврилюка, який після політичної кар’єри повернувся до звичайного життя й працює таксистом. Сайт 24 каналу простежив долю інших героїв Революції гідності та війни, які на хвилі патріотизму "зайшли" у владу, але тепер зникли з інформаційного простору.

Козак Гаврилюк

Киянка Алла Желізняк помітила, що таксист, який її підвіз, дуже схожий на відомого "козака" Михайла Гаврилюка.

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Як виявилось, жінка не помилилась. Сам Михайло Гаврилюк розповів, що повернувся до колишнього темпу життя і не розуміє ажіотажу навколо цього.

"Так, я вирішив деякий час потаксувати",– зізнався ексдепутат Михайло Гаврилюк, який не зміг переобратися на своєму окрузі в Ірпені під Києвом.

Раніше ЗМІ писали про те, що "козак Гаврилюк" після депутатства не працював, а навчався на юридичному факультеті.

Водночас видання TK Media зняло цілий сюжет про те, що він насправді будує великий будинок у Карпатах на Івано-Франківщині площею 550 квадратних метрів – "біля озера та водоспаду".

При цьому журналісти вивчили декларацію Михайла Гаврилюка, де не знайшли згадок про незавершене будівництво. "Козак Гаврилюк" на це відповів – "просто вдало одружився" і будинок, насправді, допомагають будувати батьки дружини.

Михайло Гаврилюк був активним учасником Майдану та сутичок з силовиками на вулиці Грушевського. Став відомий як "козак Гаврилюк" через свій оселедць після того, як його схопив "Беркут" та роздягнув на морозі.

Кадри знущання над Михайлом Гаврилюком під час Майдану / фото: Українська правда

Після перемоги Революції гідності, Гаврилюка запросили піти у депутати. Партія, яку він представляв – "Народний фронт", перемогла на виборах у Верховну Раду у 2014 році, але не виправдала сподівань українців й на наступні парламентські перегони взагалі не пішла, через низький рейтинг. Проте "Народний фронт" висував своїх кандидатів на мажоритарних округах.

Депутат Гаврилюк запам’ятався тим, що начебто виступав за легалізацію проституції, проте він це спростував. Також Гаврилюк намагався врятувати Будинок творчості композиторів "Ворзель", але його ініціативу не підтримали.

Куди подівся Парасюк?

Знаменитий сотник Майдану Володимир Парасюк також повернувся до звичайного життя, після п’яти років депутатства. Він живе у Львові й судиться з ЦВК через те, що йому не дозволили знову балотуватися в Верховну Раду.

ЦВК відмовила Парасюку у реєстрації кандидатом у народні депутати через те, що заставу замість нього внесла інша особа. Колишній нардеп вважає, що це було незаконне й політичне рішення.

Володимир Парасюк / фото з його сторінки у Facebook

Не знайшовши підтримки своєї позиції в українських судах, він подав позов до Європейського суду з прав людини.

Парасюк не був членом будь-якої партії й під час роботи у Верховній Раді не входив до складу жодної з фракцій. Він критикував владу й запам’ятався численними бійками й скандалами з іншими депутатами або представниками влади.

Варто зазначити, що у 2010 році Володимир Парасюк балотувався у Новояворівську міську раду, що у Львівській області, за списком ВО "Свобода". Але пізніше, після Майдану зізнався, що розчарувався у цій політичній силі.

А відомим Володимир Парасюк став 21 лютого 2014 року після його емоційної промови з головної сцени. Тоді він заявив, що Майдан не піде на компроміс з Віктором Януковичем і готовий іти зі зброєю на штурм резиденції тодішнього президента.

Володимир Парасюк на головній сцені Майдану / фото: euromaidanpress.com

ЗМІ припускали, що саме це спонукало Януковича втекти з країни. Однак записи камер спостережень у резиденції свідчать про те, що той почав готуватися до виїзду ще до цього.

Після Революції Гідності Парасюк брав участь у російсько-українській війні, у складі батальйону "Дніпро-1". Має державні відзнаки.

Як депутат подав більше 100 законопроектів. Долучився до створення законопроекту про Національне антикорупційне бюро та законопроектів, що стосуються новостворених антикорупційних органів.

Надія є: що не так з Савченко?

Ще одна народна героїня, колишня бранка Кремля, Надія Савченко останнім часом не часто привертає увагу журналістів.

Якщо раніше про Савченко писали й говорили у контексті її заключення в Росії, начебто підготовки теракту в Україні, а також діяльності в якості народної депутатки, то тепер Надія привертає увагу іншим способом – вона купається у північному льодовитому океані, дивує незвичайною фотосесією на березі Балтійського моря, а в вересні минулого року, користувачі мережі висміяли Надію Савченко через серію фото з відпочинку в Чорногорії. Також Савченко зізналась журналістам, що у неї багато женихів.

Біографія Савченко настільки неоднозначна, наскільки неоднозначні думки про неї в українців. Одні вважають її агентом Путіна, інші – останнім незаангажованим українським форпостом.

Надія Савченко / фото з її сторінки у Facebook

Вона була арештована в Росії та Україні. Під час Майдану захищала "Беркут", а також була проти того коли "Беркут" йшов у наступ на мітингувальників.

Савченко погодилась бути першим номером партії ВО "Батьківщина" й стала народною депутаткою, проте не схотіла слухатись лідера партії – Юлію Тимошенко.

Надія пішла добровольцем на фронт захищати Україну, але після звільнення з полону була звинувачена у підготовці до терактів й поваленні конституційного ладу України. Серед планів, за даними слідства, були підриви будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.

Савченко рік перебувала під арештом. 16 квітня 2019 року суд звільнив її з-під варти, але судовий процес у її справі триває.

Савченко також спробувала себе у якості журналіста – вона веде авторську програму на каналі ZIK, який, як відомо, придбав Віктор Медведчук.

Семенченко знову надів балаклаву

У минулому комбат "Донбасу" й народний депутат Семен Семенченко вирішив не балотуватися вдруге у Верховну Раду.

З серпня минулого року він очолює громадську організацію "Рух визволення", яку заснував разом з Єгором Соболєвим, який також був нардепом. Обидва чоловіки потрапили у парламент за списком Об’єднання "Самопоміч", проте у квітні 2019 року написали заяви про вихід з цієї партії.

Семен Семенченко / фото з його сторінки у Facebook

Метою громадської організації, яку очолив Семенченко є боротьба проти російської агресії та агентури Кремля у ешелонах української влади. Але наразі ніякої діяльності цієї організації не спостерігається. Хоча на сторінці ГО регулярно з’являються нові дописи, а на закріпленому пості наголошується, що одним з напрямків діяльності є захист зелених зон, землі.

Раніше Семена Семенченка можна було побачити у Києві у точках протистояння громади з забудовниками.

Де зникла державницька ініціатива Яроша?

Дмитро Ярош, який також став популярним завдяки участі у Революції гідності, де його вважали одним з лідерів Правого сектору, схоже пішов у підпілля.

Після того як Ярош побув народним депутатом, він знову балотувався за списком ВО "Свобода" у Верховну Раду, але політична партія не отримала достатньої підтримки у виборців.

Дмитро Ярош / фото з його сторінки у Facebook

З дописів на сторінці політика зрозуміло, що він слідкує за подіями в Україні. Ярош часто з’являється на світлинах з членами своєї родини.

Дмитра Яроша вважають одним з організаторів Правого сектору – радикально налаштованого крила Майдану. Ця назва пізніше перемістилась на фронт й в українську політику.

Сьогодні Правий сектор це партія, але вже без Дмитра Яроша. Він у 2015 році залишив організацію. У ЗМІ повідомлялось, що він створив іншу партію, яку назвали "ДІЯ" – Державницька ініціатива Яроша. Проте ця організація не отримала розвитку.

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