Обличчя Євромайдану: де зараз лідери протестів

У лютому минає п'ять років з часу найтрагічніших подій Революції Гідності. Для більшості лідерів тодішніх протестів Майдан став трампліном для входу у політику, проте деякі з них уже встигли зневіритися у цій сфері. Розповідаємо, де зараз символи Євромайдану та чи не зрадили вони гучні революційні обіцянки.

Дмитро Ярош

До Євромайдану один із керівників організації "Тризуб" на Дніпропетровщині Дмитро Ярош був відомий у вузьких колах активістів націоналістичних рухів. Однак згодом про нього дізналися не лише в Україні, а й у світі. Росіяни лякали Ярошем дітей, а його червоно-чорна візитівка стала мемом.

Під час Революції Гідності Ярош очолив громадський рух "Правий сектор", який об'єднав активістів радикальних організацій, здебільшого націоналістичних та ультраправих. Так Ярош став своєрідним символом радикального спротиву на Євромайдані. ЗМІ (особливо російські) активно підтримували такий його образ.



Дмитро Ярош займеться політикою після перемоги на Донбасі

Після Майдану "Правий сектор" сформував добровольчий корпус для боротьби з бойовиками на Донбасі та став політичною партією. Сам Дмитро Ярош на виборах до Верховної Ради обирався в окрузі на Дніпропетровщині.

Свій "похід у президенти" у 2014 році пояснює бажанням партії "утвердити в політичному полі той авторитет, який здобули на Майдані". За словами Яроша, тоді він розумів, що не переможе і великого бажання балотуватися не мав.

В кінці 2015 року Ярош залишив "Правий сектор" та оголосив про створення військового формування "Українська добровольча армія". Різницю між УДА та "Правим сектором" він пояснює тим, що перше – позапартійна сила, завданням якої є захист України від ворога.

У Росії проти Яроша порушили кримінальну справу й оголосили його у міжнародний розшук. У січні 2015 року під час боїв за Донецький аеропорт Ярош був поранений.

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Сьогодні Дмитро Ярош фактично зник із медійного простору, живе з сім’єю у Кам'янському (колишній Дніпродзержинськ). У Верховній Раді його можна зустріти рідко – Яроша називають одним із найбільших "прогульників" засідань.

Наразі він планує "займатися тільки війною до перемоги". Проте не виключає, що, після звільнення Донбасу та Криму знову піде в політику.

Володимир Парасюк

До Майдану Володимир Парасюк навчався та працював у Львові. На Майдан прийшов разом зі своїм батьком.

Під час Революції Гідності він був комендантом однієї із "сотень" Самооборони Майдану. Вся країна про Парасюка дізналася 21 лютого 2014 року після його емоційної промови з головної сцени. Тоді він заявив, що Майдан не піде на компроміс з Віктором Януковичем і готовий іти зі зброєю на штурм резиденції тодішнього президента. Тоді ЗМІ припускали, що саме це спонукало Януковича втекти з країни. Однак записи камер спостережень у резиденції свідчать про те, що той почав готуватися до виїзду ще до цього.



Володимир Парасюк став відомим після емоційної промови на Майдані

Після Євромайдану Володимир Парасюк брав участь у бойових діях в зоні АТО.

У жовтні 2014 року він переміг на виборах до Верховної Ради в окрузі у Львівській області. Парасюк стверджує, що у іти в політику його спонукали побратими. Позафракційний депутат прославився також бійками у Верховній Раді.

Наприкінці січня 2016 року Парасюк був одним із ініціаторів блокади залізничних та автошляхів з метою припинення незаконної торгівлі з ОРДЛО, відомої як "Торговельна блокада Донбасу".

Андрій Парубій

До Майдану вже був досить відомим політиком. Зокрема, з 2012 по 2014 рік був народним депутатом від ВО "Батьківщина". Також він очолював підкомітет з питань законодавчого забезпечення інтеграції України в міжнародний науковий та освітній простір Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти.

Під час Революції Гідності Андрій Парубій став командиром загонів Самооборони Майдану. З листопада 2013 по лютий 2014 року фактично координував щоденне функціонування Євромайдану. У ніч з 21 лютого на 22 лютого загони Самооборони під керівництвом Парубія взяли під контроль урядовий квартал в Києві.



Андрій Парубій координував функціонування Євромайдану

Після Євромайдану Парубій став секретарем РНБО. На час його перебування на посаді припали анексія Криму Росією і збройний конфлікт на сході України. На позачергових виборах до Верховної Ради 2014 року обраний народним депутатом України за партійним списком від "Народного фронту". У квітні 2016 року Парубія обрали Головою Верховної Ради України.

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Олег Тягнибок

До Майдану – очільник консервативно-націоналістичної політичної партії ВО "Свобода".

Тягнибок був одним із трьох лідерів опозиції під час Революції Гідності. Фактично щодня він виступав з головної сцени, розповідаючи протестувальникам про основні рішення Ради Майдану.



Олег Тягнибок був одним із трійки лідерів протестів

Після Євромайдану Олег Тягнибок балотувався на посаду Президента України, де набрав 1,16% голосів.

У березні 2014 року у Росії порушили кримінальну справу стосовно громадян України, що перебували у лавах УНА-УНСО, серед яких – Олег Тягнибок і його брат Андрій. Хоча вони ніколи не були членами організації.

На вибори президента України у 2019 році Тягнибок не балотується. Натомість "свободівці" пропонують підтримати екс-віце-спікера Верховної Ради Руслана Кошулинського як єдиного кандидата від правих сил. Свою відмову від участі у виборах Олег Тягнибок пояснив бажанням прискорити процес об'єднання націоналістів.

Арсеній Яценюк

До Євромайдану був очільником фракції ВО "Батьківщина".

Під час Революції Гідності став одним із трьох лідерів опозиції, до цього – одним із ініціаторів акцій протесту проти режиму Януковича під назвою "Вставай, Україно!".



Арсеній Яценюк готується до виборів у парламент

Після Євромайдану, з 27 лютого 2014 року по 14 квітня 2016 року займав пост прем’єр-міністра України, очолив партію "Народний фронт". Тоді, в умовах війни, уряду вдалося стабілізувати економіку і уникнути дефолту. Також було відновлено боєздатність ЗСУ та створено Нацгвардію України.

За словами Яценюка, рішення скласти повноваження прем'єр-міністра України було викликане "штучною політичною кризою у державі та гальмуванням процесу зміни уряду".

У президентських виборах 2019 року лідер "Народного фронту" участі не бере. Проте заявив, що планує здобути перемогу на парламентських.

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Віталій Кличко

До Євромайдану – шестиразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями WBO, WBC, The Ring. З 2010 року очолював політичну партію УДАР.

Ще до початку масових акцій протесту Кличко виступив із закликом вийти на акцію на підтримку підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. 18 грудня зі сцени Майдану заявив, що єдиним виходом із кризи є дострокові вибори і викликав Януковича "на ринг". Надалі він разом з Олегом Тягнибоком і Арсенієм Яценюком брав участь у переговорах з Януковичем щодо мирного врегулювання ситуації.

Він також перебував в епіцентрі подій у ході протистояння 1 та 11 грудня.



Віталій Кличко неодноразово перебував у епіцентрі протистоянь

Після Майдану. 25 травня 2014 року був обраний мером Києва. У президентських виборах 2019 року участі не бере, проте до парламентських готується.