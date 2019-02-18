Лица Евромайдана: где сейчас лидеры протестов

В феврале исполняется пять лет со времени самых трагических событий Революции Достоинства. Для большинства лидеров тогдашних протестов Майдан стал трамплином для входа в политику, однако некоторые из них уже успели разувериться в этой сфере. Рассказываем, где сейчас символы Евромайдана и не изменили ли они громкие революционные обещания.

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Дмитрий Ярош

До Евромайдана один из руководителей организации "Тризуб" на Днепропетровщине Дмитрий Ярош был известен в узких кругах активистов националистических движений. Однако впоследствии о нем узнали не только в Украине, но и в мире. Россияне пугали Ярошем детей, а его красно-черная визитка стала мемом.

Во время Революции Достоинства Ярош возглавил общественное движение "Правый сектор", объединивший активистов радикальных организаций, в основном националистических и ультраправых. Так Ярош стал своеобразным символом радикального сопротивления на Евромайдане. СМИ (особенно российские) активно поддерживали такой его образ.



Дмитрий Ярош займется политикой после победы на Донбассе

После Майдана "Правый сектор" сформировал добровольческий корпус для борьбы с боевиками на Донбассе и стал политической партией. Сам Дмитрий Ярош на выборах в Верховную Раду избирался в округе на Днепропетровщине.

Свой "поход в президенты" в 2014 году объясняет желанием партии "утвердить в политическом поле тот авторитет, который завоевали на Майдане". По словам Яроша, тогда он понимал, что не победит и большого желания баллотироваться у него не было.

В конце 2015 года Ярош оставил "Правый сектор" и объявил о создании военного формирования "Украинская добровольческая армия". Разницу между УДА и "Правым сектором" он объясняет тем, что первое – внепартийная сила, задачей которой является защита Украины от врага.

В России против Яроша возбудили уголовное дело и объявили его в международный розыск. В январе 2015 года во время боев за Донецкий аэропорт Ярош был ранен.

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Сегодня Дмитрий Ярош фактически исчез из медийного пространства, живет с семьей в Каменском (бывший Днепродзержинск). В Верховной Раде его можно встретить редко – Яроша называют одним из крупнейших "прогульщиков" заседаний.

Пока он планирует "заниматься только войной до победы". Однако не исключает, что, после освобождения Донбасса и Крыма снова пойдет в политику.

Владимир Парасюк

До Майдана Владимир Парасюк учился и работал во Львове. На Майдан пришел вместе со своим отцом.

Во время Революции Достоинства он был комендантом одной из "сотен" Самообороны Майдана. Вся страна о Парасюке узнала 21 февраля 2014 года после его эмоциональной речи с главной сцены. Тогда он заявил, что Майдан не пойдет на компромисс с Виктором Януковичем и готов идти с оружием на штурм резиденции тогдашнего президента. Тогда СМИ предполагали, что именно это побудило Януковича бежать из страны. Однако записи камер наблюдения в резиденции свидетельствуют о том, что тот начал готовиться к выезду еще до этого.



Владимир Парасюк стал известен после эмоциональной речи на Майдане

После Евромайдана Владимир Парасюк участвовал в боевых действиях в зоне АТО.

В октябре 2014 года он победил на выборах в Верховную Раду в округе во Львовской области. Парасюк утверждает, что идти в политику побудили его собратья. Внефракционный депутат прославился также драками в Верховной Раде.

В конце января 2016 года Парасюк был одним из инициаторов блокады железнодорожных и автодорог с целью прекращения незаконной торговли с ОРДЛО, известной как "Торговая блокада Донбасса".

Андрей Парубий

До Майдана уже был достаточно известным политиком. В частности, с 2012 по 2014 год был народным депутатом от ВО "Батькивщина". Также он возглавлял подкомитет по вопросам законодательного обеспечения интеграции Украины в международное научное и образовательное пространство Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования.

Во время Революции Достоинства Андрей Парубий стал командиром отрядов Самообороны Майдана. С ноября 2013 по февраль 2014 года фактически координировал ежедневное функционирование Евромайдана. В ночь с 21 февраля на 22 февраля отряды Самообороны, под руководством Парубия взяли под контроль правительственный квартал в Киеве.



Андрей Парубий координировал функционирование Евромайдана

После Евромайдана Парубий стал секретарем СНБО. На время его пребывания на посту пришлись аннексия Крыма Россией и вооруженный конфликт на востоке Украины. На внеочередных выборах в Верховную Раду 2014 избран народным депутатом Украины по партийному списку от "Народного фронта". В апреле 2016 года Парубия избрали Главой Верховной Рады Украины.

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Олег Тягнибок

До Майдана – глава консервативно-националистической политической партии ВО "Свобода".

Тягнибок был одним из трех лидеров оппозиции во время Революции Достоинства. Фактически ежедневно он выступал с главной сцены, рассказывая протестующим об основных решениях Совета Майдана.



Олег Тягнибок был одним из тройки лидеров протестов

После Евромайдана Олег Тягнибок баллотировался на пост Президента Украины, где набрал 1,16% голосов.

В марте 2014 года в России возбудили уголовное дело в отношении граждан Украины, состоявших в рядах УНА-УНСО, среди которых Олег Тягнибок и его брат Андрей. Хотя они никогда не были членами организации.

На выборы президента Украины в 2019 году Тягнибок не баллотируется. Зато "свободовцы" предлагают поддержать экс-вице-спикера Верховной Рады Руслана Кошулинского как единого кандидата от правых сил. Свой отказ от участия в выборах Олег Тягнибок объяснил желанием ускорить процесс объединения националистов.

Арсений Яценюк

До Евромайдана был главой фракции ВО "Батькивщина".

Во время Революции Достоинства стал одним из трех лидеров оппозиции, до этого – одним из инициаторов акций протеста против режима Януковича под названием "Вставай, Украина!".



Арсений Яценюк готовится к выборам в парламент

После Евромайдана, с 27 февраля 2014 года по 14 апреля 2016 года занимал пост премьер-министра Украины, возглавил партию "Народный фронт". Тогда, в условиях войны, правительству удалось стабилизировать экономику и избежать дефолта. Также была восстановлена боеспособность ВСУ и создана Нацгвардия Украины.

По словам Яценюка, решение сложить полномочия премьер-министра Украины было вызвано "искусственным политическим кризисом в государстве и торможением процесса смены правительства".

В президентских выборах 2019 года лидер "Народного фронта" участия не принимает. Однако заявил, что планирует одержать победу на парламентских.

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Виталий Кличко

До Евромайдана – шестикратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по версиям WBO, WBC, The Ring. С 2010 года возглавлял политическую партию УДАР.

Еще до начала массовых акций протеста Кличко выступил с призывом выйти на акцию в поддержку подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. 18 декабря со сцены Майдана заявил, что единственным выходом из кризиса являются досрочные выборы и вызвал Януковича "на ринг". В дальнейшем он вместе с Олегом Тягнибоком и Арсением Яценюком участвовал в переговорах с Януковичем относительно мирного урегулирования ситуации.

Он также находился в эпицентре событий в ходе противостояния 1 и 11 декабря.



Виталий Кличко неоднократно находился в эпицентре противостояний

После Майдана. 25 мая 2014 года был избран мэром Киева. В президентских выборах 2019 года участия не принимает, однако к парламентским готовится.