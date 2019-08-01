Прем'єр-міністри України: від поціновувача капусти до першої модниці

За роки незалежності в Україні було 16 прем'єр-міністрів. Хтось із крісла глави уряду пересів у президентське, але були й ті, хто подався у вигнання чи загримів до в'язниці. Поки українці гадають, хто стане наступним очільником уряду, журналістка 24 каналу вирішила згадати попередників.

В'язниці бувають різними

В Україні прем'єр-міністр – друга людина в державі. Подекуди високопосадовець має більше впливу на життя звичайних українців, ніж президент. Водночас, усі вітчизняні прем'єр-міністри були або несамостійними політиками і заручниками системи, або ж ставали каталізаторами політичних криз. Будучи главою уряду, високопосадовці часто виконували волю тих чи інших президентів.

Прогноз експертів: Хто може стати новим прем'єром

Навіть за парламентсько-президентської системи правління прем'єра фактично обирав президент країни, бо коаліції у ВРУ створюються під главу держави,

– зазначає політичний експерт Максим Вознюк.

Як наслідок, депутати лише покірно голосували за ту кандидатуру, яка заздалегідь була обрана і схвалена президентом. У разі ж, коли глава уряду намагався вести свою самостійну політичну гру, це неодмінно призводило до суперечок між гілками влади та політичних криз, і зрештою закінчувалося відставкою прем'єра.

Кого Володимир Зеленський бачить на посаді премєра, дивіться тут:

Чи не найбільше скандалів було за часів президента Ющенка та прем'єра Тимошенко, яка публічно воювала з президентом. Тоді експерти звинувачували прем'єра в тому, що країна отримувала кредити і замість того, щоб направити їх на підсилення економіки, гроші просто проїдались – аби отримати більше симпатій у виборців напередодні виборів.

На посаді прем'єр-міністра Тимошенко запам'яталась українцям, зокрема, видачею так званої "Юліної тисячі". Гроші давали тим, хто втратив вклади в банку СРСР. Будучи першим і поки єдиним прем'єром жіночої статі, вона часто виглядала як героїня обкладинки модного глянцю. Колеги її часто звинувачували у надмірному захопленні модою.

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Також Юлія Тимошенко стала єдиним високопосадовцем такого рівня, кого було ув'язнено в Україні. Звісно, якщо не брати до уваги екс-прем'єра Павла Лазаренка – той відбував покарання у США. Згідно з рейтингом Всесвітнього банку за спільною програмою з ООН "Повернення викрадених активів", Павло Лазаренко увійшов до десятки найкорумпованіших державних діячів світу. В 2012 році колишнього чиновника звільнили, і він залишився жити в Америці. Натомість українські ЗМІ часто його називали вчителем і політичним наставником Юлії Тимошенко.

Сім'я державного масштабу

Діяльність прем'єра Миколи Азарова та його першого заступника Сергія Арбузова, який виконував обов'язки глави уряду взимку 2014 року, поєднувало те, що вони обидва, на думку експертів, працювали не на державу, а на одну конкретну родину. Йдеться про сім'ю колишнього президента Віктора Януковича.

В ті часи вся економіка країни була підпорядкована одній родині. Приміром, виділялись мільярдні інвестиції у вугільну галузь, але гроші до шахтарів не доходили, а розкрадались. Азаров та Арбузов – найяскравіші послідовники, які працювали на цій посаді,

– вважає Денис Каплунов.

Микола Азаров встиг також запам'ятатися українцям патологічною нездатністю вивчити українську мову. Йому навіть вдалось поповнити український словник цікавими висловами. Чого варта лише цитата – "В країні сформувався цілий прошарок кровосісів бюджетних коштів, і тепер ми всіх цих упирів ліквідуємо". Або інша фраза – " Не треба скігліті, треба брати лопату і годувати свою сім'ю".

Повний список українських прем'єрів за тривалістю їх урядування:Прем'єр-міністри України / Інфографіка 24 каналу

Молодий і ще молодший

Наймолодшим прем'єром України став Володимир Гройсман. Він очолив уряд в 38 років. За його каденції розпочалось багато реформ, але вони так і не завершились. Децентралізація – непогано сприймається суспільством, щоправда й вона не доведена до кінця.

Перебуваючи в кріслі прем'єра, Гройсман підвищив зарплати державним службовцям і виплати деяким категоріям пенсіонерів.

Призначаючи Гроймана, президент бачив у ньому свого наступника, людину, яку він міг би контролювати та на яку хотів впливати, але Володимир Борисович почав проявляти свою незалежність,

– вважає Денис Каплунов.

Після програшу Порошенка на президентських виборах, Гройсман почав у ЗМІ активно звинувачувати свого шефа. Мовляв, той не давав йому працювати на благо країни й запроваджувати такі потрібні реформи. Щоправда, українці не дуже повірили прем'єру, адже лише 2,41% виборців забажали бачити його "Українську стратегію" в парламенті.

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Часто з посмішкою українці згадують Володимира Борисовича, коли купують кавуни. Минулого року в розпал сезону він заявив про історичне значення відправки баржі з кавунами з Херсонщини до столиці. Тоді це подавалось як щось надзвичайне, наче ми побудували космічний корабель. Ціни на кавуни справді знизились, але чомусь не надовго – чи то ягоди скінчились, чи підприємці вирішили побільше заробити.



Наймолодший очільник уряду / Фото прес-служби КМУ

До речі, до Гройсмана наймолодшим прем'єром вважався його попередник Арсеній Яценюк, який очолив уряд у 40 років.

Яценюк прийшов у складний для країни період, і можна сказати, що не дуже вдало впорався з поставленими перед ним завданнями. Період 2014-16 роки, напевно, найгірший з точки зору динаміки економічного стану країни (курс гривні, провал економічної та соціальної політики),

– розповідає Денис Каплунов.

Єдине, що Яценюк зробив – більш-менш врегулював енергопостачання, тобто впорядкував газові контракти з Росією та Європою. Проте українці його запам'ятали як єдиного очільника уряду, якого депутат Барна виніс з трибуни парламенту.

А от чи не проектом всієї його прем'єрської каденції стало будівництво на кордоні з Росією так званої стіни Яценюка. Гроші на її будівництво виділяли наші іноземні партнери. Щоправда, в реальності стіна нагадувала радше загорожу, особливо у порівнянні з мурами, які оточують садиби можновладців.

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Хто стане наступним прем'єр-міністром і чим він, а може й вона, запам'ятається – нам ще належить дізнатись. Проте всі вищезгадані високопосадовців вже увійшли в історію – хтось своїми вчинками, а хтось зловживаннями.