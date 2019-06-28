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      Юлія Тимошенко закликала терміново навести лад у виконавчій владі

      904 Читать новость на русском
      Юлія Тимошннко
      Юлія Тимошннко / 24smi.org

      Надтерміново необхідно навести лад бодай у владній виконавчій вертикалі, не кажучи вже про ситуацію в усіх сферах життя країни.

      Про це Юлія Тимошенко заявила на своїй сторінці у Facebook, коментуючи вчорашню публічну "перепалку" між нашим президентом і міністром закордонних справ України.

      "Президент зізнався, що про напрями зовнішньої політики дізнається з інтернету, а міністр заявив, що він більше не бажає допомагати президенту, бо в нього з ним "розходження" із стратегічних і тактичних питань. Прем’єр-міністр публічно порадив президенту, на цьому тлі, відправити міністра МЗС у відпустку", – нагадала політик.

      І за цих обставин ми ще хочемо, щоб ПАРЄ, Європа і світ стали на наш бік, тоді як ми самі на цей бік стати не можемо, зауважила голова партії.

      "Соромно, боляче і вкрай небезпечно для держави. Це дуже небезпечна турбулентність в управлінні, яка просто знищує нашу державу", – наголосила вона.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина
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