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      Чого чекати від нового уряду: здобутки Гройсмана

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      В уряді готуються передати повноваження наступникам. Адже одне з першочергових завдань нового парламенту – сформувати новий Кабмін. Який дістанеться уряд чи хтось залишиться у своїх кабінетах та чого чекати від нових керівників виконавчої влади – з'ясовували кореспонденти 24 каналу.

      Не гриматиме дверима, а підготує звіти для майбутніх міністрів, щоб полегшити їм роботу. Володимир Гройсман сказав, що звільнить своє крісло для наступника, як тільки сформується новий уряд.

      Читайте також: Не треба рішень "на прощання", – представник Зеленського звернувся до уряду Гройсмана

      Одні називають очільника Кабміну ледь не найефективнішим керівником виконавчої влади. Інші зауважують, що йому вдалося лише наполовину.

      В школі вам поставили завдання, а ви виконали на 50%, то яку оцінку вам поставить вчитель,
      – розповів експерт Реанімаційного пакета реформ Сергій Сорока.

      Проте визнають, що здобутків в уряду Гройсмана чимало. Це і децентралізація зі створенням ОТГ, розвиток електронних послуг, дорожній фонд і певні успіхи у будівництва автошляхів. І ледь не найголовніше, що медична реформа зрушила з мертвої точки. Варто визнати, що і економіка почала зростати за складних умов в країні, але показника в 3% на рік недостатньо.

      Володимир Гройсман
      Володимир Гройсман

      "Ми продовжуємо відставати від зростання економіки всього світу. Ми відстаємо дуже серйозно від більшості країн Європи. Є найбіднішою країною Європи", – пояснив експерт Реанімаційного пакета реформ Сергій Сорока.

      А от хто з чинних міністрів потрапить в наступний уряд, залишається інтригою. Адже хоч і є ті, хто зарекомендував себе ефективними і професійними. Проте найбільше шансів, підозрюють експерти, якраз в того голови відомства, який заслугами не відзначився, але приховано підтримував Зеленського ще під час президентської кампанії.

      "Єдине прізвище, по якому точиться дискусія, це Аваков. Буде він в новому Кабінеті Міністрів чи ні", – заявив політичний експерт Олександр Солонтай.

      Арсен Аваков
      Арсен Аваков

      Хоча найбільш ефективними в чинному уряді називають очільниць МОЗ – Супрун і міністерства фінансів – Маркарову. Шанси Уляни Супрун продовжити медичну реформу невеликі. Більше в Маркарової, яку відкрито в "Зе-команді" називають фаховою.

      Не впевнений, що декілька міністрів залишаться. Подивимося,
      – розповів представник президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус.

      Коли буде відомий прем'єр-міністр, в нас прем'єр-міністр вносить перелік міністрів, керівників міністерств, мабуть, його позиція також буде важлива.

      В офісі Президента якраз в пошуках керівника уряду. Велика ймовірність, що прем'єр-міністром стане технократ, тобто не політик, а професіонал-ентузіаст. Серед потенційних кандидатів-реформаторів називають банкіра Владислава Рашкована, екс-міністрів Олександра Данилюка та Айвараса Абромавичуса, голову Нафтогазу Андрія Коболєва та економічного заступника голови Офісу президента Олексія Гончарука. Якщо новий кабмін дійсно очолить хтось із них, це буде ознакою того, що Банкова дійсно прагне змін і реформ, а не навпаки.

      Олександр Данилюк
      Олександр Данилюк

      Розглядаю це як певну спробу розділити відповідальність. І наприклад, на випадок якщо щось піде не так, потім це списати на цю людину, яка була запрошена ззовні,
      – повідомив політичний експерт Михайло Басараб.

      В будь-якому випадку чекати недовго. Зеленський пообіцяв, що до 21 серпня назве прізвище кандидата в прем'єр-міністри. А ще через декілька місяців зможемо оцінити роботу нового уряду. Зокрема за такими важливими, кажуть експерти, показниками: проведення санкційної політики щодо Росії, покупки в сусідів газ, підтримки інтеграції з Європою. І за тим, чи продовжуватимуть реформи медицини і освіти.

      А ще за злагодженістю команди. Адже більшість реформ Гройсману не вдалося виконати через супротив парламенту і відсутність підтримки всередині Кабміну.

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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Гройсман Новий Уряд Арсен Аваков Олександр Данилюк Андрій Коболєв Уляна Супрун Оксана Маркарова
      Джерело: 24 канал
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