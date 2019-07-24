Не треба рішень "на прощання", – представник Зеленського звернувся до уряду Гройсмана

Представник президента України у Кабінеті міністрів Андрій Герус закликав уряд не ухвалювати рішення, які у наступному складу Кабміну доведеться скасовувати і "витрачати на них час".

Має бути природний і конструктивний процес передачі влади, про це Герус заявив перед засіданням уряду у понеділок, 23 липня.

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Водночас більшість робочих питань, які розглядатиме уряд, мають бути ухвалені.

Ми хочемо, щоб уряд "на прощання" не ухвалював якісь рішення, на які доведеться витрачати час, скасовувати. Деякі з таких рішень я сьогодні буду піднімати,

– сказав він.

Герус зазначив, що серед таких рішень – відтермінування екологічної модернізації вугільних електростанцій. Це дозволить їм працювати з великими викидами до 2022 року.

"На мою думку, це неправильно. Якщо електростанції продають свою електроенергію за європейськими цінами, то мають бути і європейські екологічні стандарти. Це рішення 5.25, його треба відкласти", – наголосив представник президента.

Він відзначив, що більшість робочих питань, які розглядатиме уряд, мають бути ухвалені.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд передасть владу цивілізовано – підготує звіти з інформацією про цілі, завдання та досягнення. Гройсман пояснив, що Кабінет міністрів буде виконувати обов'язки до часу формування нового уряду. Повноваження перед новою Радою уряд складе на першому засіданні.

Хто може очолити уряд?

Партія "Слуга народу", яка здобуває монобільшість у парламенті, на посаду прем'єр-міністра України розглядає 3-4 кандидатури. Сам президент Володимир Зеленський пояснив, що майбутній прем'єр-міністр України "має бути абсолютно професійним економістом" і не повинен мати жодного політичного минулого.

Прем'єр-міністра України призначає Верховна Рада за поданням президента. Подання про призначення прем'єра президент вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій. Голосують у Раді щодо призначення прем'єра у поіменному режимі.

Серед найбільш ймовірних кандидатів: голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, секретар РНБО Олександр Данилюк та колишній заступник глави Національного банку, представник України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.