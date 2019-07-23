Кандидати на посади міністрів та силовиків: прогнози і заяви

Якщо уже зараз бачимо, що Верховна Рада 9-го скликання буде значно оновленою, то про членів уряду наразі можна лише гадати. Кілька ключових посад президент назвав особисто. Щодо інших, зокрема частини силового блоку та міністрів, поки що існує низка припущень. Тож, яким буде майбутній уряд і чи варто чекати нових сюрпризів?

Кого уже призначив Зеленський?

Один із перших указів президента стосувався призначення нового начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних Сил України. Місце Віктора Муженка посів генерал Руслан Хомчак – один із офіцерів, який зміг вибратися з "Іловайського котла".

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11 червня Володимир Зеленський вніс до парламенту подання щодо призначення міністром закордонних справ Вадима Пристайка. Того ж дня гарант "відправив у відпустку" Павла Клімкіна.

Президент може також запропонувати Верховній Раді свої кандидатури на очільника СБУ та генпрокурора, проте остаточно їх затверджують народні депутати. Так само, як і прем’єр-міністра – гарант призначає та відправляє його у відставку за згодою парламенту.

З вищезазначених посад Зеленський говорив лише про можливого очільника ГПУ. Так, наразі однією з кандидатур є заступник глави Офісу Президента України Руслан Рябошапка.

У кінці травня Зеленський призначив першим заступником голови СБУ Івана Баканова, який є другом дитинства президента та очолював партію "Слуга народу". Наразі він є т.в.о. глави СБУ, однак експерти прогнозують, що саме він і очолить Службу безпеки.

Щодо прем’єр-міністра, наразі відомо, що "Слуга народу" розглядає 3-4 кандидати на цю посаду. Як зазначив один із членів партії Давид Арахамія, серед них не згадують Юлію Тимошенко. На варіанти журналістів – секретар РНБО Олександр Данилюк, очільник "Нафтогазу" Андрій Коболєв та директор з розвитку бізнесу "Нафтогазу" Юрій Вітренко – він відповів, що це "щось типу таких людей".

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Сам Зеленський зазначав, що людина, яка очолить уряд, має бути професійним економістом, а не політиком, і зізнався, що уже проводить переговори з декількома кандидатами.

Що кажуть експерти про майбутній уряд?

Навіть досвідчені аналітики наразі не беруться робити впевнені прогнози: зважаючи на попередні призначення влади, передбачити щось дуже важко. Очолити міністерства можуть як, наприклад, раніше не відомі українцям випускники західних університетів, так і "комфортні" для самого Зеленського фахівці-співвітчизники.

Так, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко у коментарі 24 каналу зазначив, що на більшість міністерських посад ще навіть немає конкретних претендентів. Проте є винятки.

Пристайка планують на посаду міністра закордонних справ. Щодо міністра оборони, є багато різних версій, зокрема й Світличну називають, голову Харківської ОДА. Хоча, мені здається, що це така дуже екстравагантна версія. Але різні джерела про це кажуть. По інших посадах зараз просто немає реальної інформації. Я думаю, як тільки в команді Зеленського визначаться з кандидатурою прем’єр-міністра, тоді вони й почнуть розглядати і конкретних міністрів,

– пояснив експерт.

Щодо прем’єр-міністра, Володимир Фесенко припускає, що претендентом на цю посаду може бути Олексій Гончарук, нинішній заступник керівника Офісу Президента, який відповідає за економіку: він відповідає критеріям, які озвучив Зеленський. Також можуть розглядати кандидатуру екс-міністра економрозвитку Айвараса Абромавичуса.

Водночас експерт висловив сумніви, що посаду обіймуть вищезгадані Андрій Коболєв та Юрій Вітренко: вони не мають жодного відношення до команди Зеленського, а той навряд чи буде призначати на цю посаду "чужих" людей. Це можна сказати і про заступника виконавчого директора МВФ від України Владислава Рашкована, оскільки він є ближчим до "Голосу" Святослава Вакарчука.

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Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала у коментарі 24 каналу зазначив, що прогнози робити наразі справді важко. За словами експерта, можна говорити лише, що основною причиною призначення глави уряду може бути не так професійність кандидата, як те, щоб президенту було комфортно співпрацювати з ним.

Якщо говорити про якісь ключові посади, це мають бути ті люди, яким довіряє особисто Зеленський. Якщо ми говоримо про Кабінет Міністрів, там передусім мають бути професіонали і ті, з якими президентові комфортно, хоча це й не обов'язково мають бути дуже близькі люди. От серед друзів Зеленського я не бачу кандидатури на посаду глави уряду і навіть на міністрів,

– зазначив він.

Також експерт підтвердив тезу про те, що СБУ найімовірніше зрештою очолить Іван Баканов.

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Політичний аналітик Дмитро Купира у коментарі 24 каналу розповів, що також важливим є те, чи технократичним буде новий уряд. Якщо так – тоді ми, швидше за все, побачимо людей, про яких мало знаємо та які є фахівцями у своїх галузях. Вони будуть вести менше політичної роботи і більше виконувати те, що, на їхню експертну позицію, є необхідним для розвитку України.

Ще один варіант – якщо буде прийнято рішення, що посади прем'єр-міністра і міністрів є політичними і на них призначатимуть політиків. Тоді, звичайно, ми побачимо серед них тих, хто зайшов у парламент і тих, хто є наближеними до президента і до лідерів "Слуги народу".

У другому випадку, за словами експерта, є велика ймовірність, що на ключових посадах буде частина людей, які зараз є радниками президента.

Той самий Богдан, Гончарук, Разумков – вони абсолютно можуть зайняти міністерські посади. Разумков міг би стати і прем'єр-міністром, питання в тому, чи він цього хоче і чи його кандидатуру розглядають,

– пояснив експерт.

Стосовно очільників міністерств, Дмитро Купира зазначив, що, наприклад, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун могла б залишитися на посаді, якщо буде прийняте рішення про технократичний уряд.

Якщо буде політичний, то вони (команда Зеленського, – 24 канал) не захочуть брати на себе той негатив суспільний, який, на жаль, є. І скажуть, що ми – новий уряд, у нас повний кредит довіри, тому дайте нам час і не зважайте на будь-що, що ми будемо робити,

– пояснює аналітик.

Загалом це стосується й інших міністрів. У нинішньому уряді частина людей були технократами, а частина – політиками, які займалися міністерською роботою, однак їхні рішення не завжди об'єктивно були потрібними.