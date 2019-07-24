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      Коли уряд Гройсмана складе повноваження

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      Кабінет міністрів буде виконувати обов'язки до часу формування нового уряду. Водночас всі міністерства повинні "цивілізовано передати владу" – підготувати звіти для наступних міністрів.

      Уряд складає повноваження перед новообраною Верховною радою України на першому засіданні, про це прем’єр-міністр Володимир Гройсман сказав під час засідання Кабінету міністрів.

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      Після цього уряд Гройсмана буде виконувати обов’язки до часу формування нового уряду.

      Я надіюся, що це відбудеться достатньо швидко, і хотів би, щоб засідання першого парламенту теж відбулося достатньо швидко,
      – зазначив прем’єр-міністр.

      Гройсман також додав, що усі міністри повинні підготувати для нових очільників міністерств інформацію про цілі, завдання та досягнення. Це прем’єр називає "абсолютно новою традицією".

      "Не гримнути дверима і піти, а зробити підготовку по кожному міністерству, по кожному напрямку, які є досягнення, які є проблеми, які є політики у сфері цього міністерства, які є цілі й завдання", — пояснив він.

      Окрім того, нинішній склад уряду ще підготує країну до проходження опалювального сезону, щоб "не було жодних потрясінь".

      Хто може очолити уряд?

      Партія "Слуга народу", яка здобуває монобільшість у парламенті, на посаду прем'єр-міністра України розглядає 3-4 кандидатури. Сам президент Володимир Зеленський пояснив, що майбутній прем'єр-міністр України "має бути абсолютно професійним економістом" і не повинен мати жодного політичного минулого.

      Серед найбільш ймовірних кандидатів: голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєвсекретар РНБО Олександр Данилюк та колишній заступник глави Національного банку, представник України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.

      Прем'єр-міністра України призначає Верховна Рада за поданням президента. Подання про призначення прем'єра президент вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів від конституційного складу ВР. Голосують у Раді щодо призначення прем'єра у поіменному режимі. У разі відхилення – президент вносить нове подання про призначення на посаду.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України
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