Під опис "ідеального прем'єра" від Зеленського підпадає кілька тисяч фахівців, – Устенко

Претендентів на посаду прем'єр-міністра значно більше, ніж тих кілька осіб, яких обговорюють ЗМІ. Ба більше – медіа просто нав'язують "порядок денний", хоча президент поки лише консультується щодо кандидатів на крісло голови уряду.

Про це заявив економіст та радник Президента України Володимира Зеленського Олег Устенко в ефірі "Радіо Свобода".

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"Я думаю, що пул експертів або потенційних кандидатів, з якими зараз обговорює це питання президент Зеленський – набагато ширший від того, який зараз обговорюють в українському медіапросторі", – заявив Устенко.

І взагалі, під опис Володимира Зеленського (яким президент бачить "ідеального прем'єра"), озвучений у день голосування на парламентських виборах 21 липня, підпадає декілька тисяч українських експертів.

Те, що зараз обговорюють у медіапросторі українському, – це просто нав'язаний порядок денний, який іде навіть не від ключових експертів з Атлантичної ради (Atlantic Council, аналітичний центр, що займається міжнародними відносинами – 24 канал),

– наголосив радник Зеленського.

Про який опис "ідеального прем'єра" мовиться? 21 липня (якраз перед тим, як проголосувати на парламентських виборах) Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, що майбутній прем'єр-міністр України "має бути абсолютно професійним економістом". Ще ж і надто – він не повинен мати жодного політичного минулого: "Я дуже хотів би, щоб це була абсолютно незалежна людина, яка ніколи не була ні прем'єр-міністром, ні спікером, ні лідером будь-якої фракції".