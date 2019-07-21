Економіст без політичного минулого: Зеленський розповів, яким буде майбутній прем'єр

Консультації з людьми, кандидатури яких розглядають на посаду прем'єр-міністра України, вже тривають. Причому це люди, які не мають політичного минулого і є професійними економістами.

Про це журналістам заявив Президент України Володимир Зеленський під час того, як виконував свій громадянський обов'язок та голосував на дострокових парламентських виборах 21 липня.

До теми: Як відбуваються парламентські вибори 21 липня

Президент про прем'єра

Глава держави зазначив: "Прем'єр-міністр? Він має бути абсолютно професійним економістом. І не повинен мати ніякого політичного рішення (мовилося про політичне минуле – 24 канал)".

Я дуже хотів би, щоб це була абсолютно незалежна людина, яка ніколи не була ні прем'єр-міністром, ні спікером, ні лідером будь-якої фракції. Я бачу таку людину. Чесно вам скажу – проводжу вже консультації, розмовляю. З деякими людьми,

– розповів Зеленський.

Президент нагадав: щодо вимог до прем'єра – у нього незмінна позиція, яка "може не подобатися деяким людям, які йдуть зараз в парламент, тому що вони бачать себе на цьому місці".

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Про коаліцію

Президент України Володимир Зеленський не бачить в коаліції "старих осіб".

Щоб це були тільки нові обличчя. Ні з ким зі старої влади ми, чесно кажучи, не бачимо коаліції. Поки що так,

– пояснив глава держави.

І додав: "Але ми не знаємо, які саме партії пройдуть до парламенту. Тому будемо вирішувати після результатів (оголошення ЦВК результатів парламентських виборів – 24 канал)".

Як голосують кандидати у депутати та політична еліта держави: фото і відео

Відео 24 каналу, як Володимир Зеленський спілкувався з журналістами на виборчій дільниці: