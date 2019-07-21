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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Економіст без політичного минулого: Зеленський розповів, яким буде майбутній прем'єр

      1720 Читать новость на русском
      Президент пояснив, яким бачить майбутнього прем'єра
      Президент пояснив, яким бачить майбутнього прем'єра / Ілюстративне фото (president.gov.ua)

      Консультації з людьми, кандидатури яких розглядають на посаду прем'єр-міністра України, вже тривають. Причому це люди, які не мають політичного минулого і є професійними економістами.

      Про це журналістам заявив Президент України Володимир Зеленський під час того, як виконував свій громадянський обов'язок та голосував на дострокових парламентських виборах 21 липня.

      До теми: Як відбуваються парламентські вибори 21 липня

      Президент про прем'єра

      Глава держави зазначив: "Прем'єр-міністр? Він має бути абсолютно професійним економістом. І не повинен мати ніякого політичного рішення (мовилося про політичне минуле – 24 канал)".

      Я дуже хотів би, щоб це була абсолютно незалежна людина, яка ніколи не була ні прем'єр-міністром, ні спікером, ні лідером будь-якої фракції. Я бачу таку людину. Чесно вам скажу – проводжу вже консультації, розмовляю. З деякими людьми,
      – розповів Зеленський.

      Президент нагадав: щодо вимог до прем'єра – у нього незмінна позиція, яка "може не подобатися деяким людям, які йдуть зараз в парламент, тому що вони бачать себе на цьому місці".

      Читайте також: Явка на виборах Верховної Ради: скільки українців проголосували

      Про коаліцію

      Президент України Володимир Зеленський не бачить в коаліції "старих осіб".

      Щоб це були тільки нові обличчя. Ні з ким зі старої влади ми, чесно кажучи, не бачимо коаліції. Поки що так,
      – пояснив глава держави.

      І додав: "Але ми не знаємо, які саме партії пройдуть до парламенту. Тому будемо вирішувати після результатів (оголошення ЦВК результатів парламентських виборів – 24 канал)".

      Як голосують кандидати у депутати та політична еліта держави: фото і відео

      Відео 24 каналу, як Володимир Зеленський спілкувався з журналістами на виборчій дільниці:

       

      blog_ava
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 87 відсотків голосів
      22 липня
      131336
      Теги: Новини України Володимир Зеленський День виборів
      Джерело: 24 канал
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