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Як Яценюк став фронтменом проекту "Стіна"

Гра слів 21:46, 17 січня 274 Читать новость на русском

Обіцянки укріпити кордон чітко сформульовані лише в програмі парламентської партії "Народний фронт". Для більшої переконливості вони записали це в програмі навіть двічі.

Далі з’явився проект "Стіна". І тодішній прем’єр Арсеній Яценюк, він же лідер "Народного фронту", якось органічно став його фронтменом. Озвучував хід будівництва. Виходить, з одного боку стіну будують, а з іншого – розбирають. Такими темпами ще через рік з’ясується, що кордон навіть не починали облаштовувати, а через два виявиться, що ніякого проекту "Стіна" взагалі не було.

Ну, а якщо серйозно, то невеличкі шматки кордону таки облаштували, будівлі прикордонників за гроші проекту ремонтували і бронемашини купували. І політики навіть мають пояснення, чому проект рухається так повільно. Мало грошей. А от правоохоронцям є що додати. Проект "Стіна" вже став приводом для кримінального провадження через розкрадання коштів. Бо хоча гроші і надходять повільніше, ніж планувалося, але ж це не привід не красти.

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До речі, в проекті простежується чіткий розподіл обов’язків. Прем’єр Яценюк на "Стіні" піарився. А гроші проекту витрачає Державна прикордонна служба. За останніми даними, освоєно 800 мільйонів гривень.

У час, якого стосуються претензії детективів, Державну прикордонну службу очолював Віктор Назаренко. Минулого року він пішов у відставку. Ні, за офіційною версією, звісно, не через скандали навколо "Стіни". Президент у день звільнення надав Віктору Назаренку звання генерала армії і зробив своїм радником. Ну, не руки ж рубати, правда.

До речі, з того, що вдалося ідентифікувати журналістам, зрозуміло, що "Стіна" підгодовувала і президентське оточення, і президентський бізнес. 60 мільйонів гривень проекту пішло на купівлю бойових бронемашин "Тритон" у президентського заводу "Кузня на Рибальському". А 18 мільйонів гривень на ремонт КПП отримала фірма родини депутата від президентської фракції Борислава Розенблата.

А ще до того, як гроші пішли виконавцям, у проекту "Стіна" знайшлися противники. Ванга відпочиває: Тимошенко віщувала провал проекту "Стіна" ще у 2014 році! Тобто Юлія Тимошенко стала противником проекту укріплення кордону одразу після його появи. Бо не можна просто взяти і дозволити піаритися прем’єру на державному проекті, якщо цим прем’єром була не Тимошенко.

Який промовистий факт українці не побачили під час великого піару Яценюка – дивіться у програмі.

Теги: гроші Петро Порошенко Юлія Тимошенко Гра слів Арсеній Яценюк Народний фронт Корупція
Джерело: 24 Канал
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