Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода на червень
За прогнозом синоптиків, середня місячна температура в червні передбачається в межах +19 – +23 градусів, у гірських районах +15 – +16 градусів. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.
Очікувана місячна кількість опадів 45 – 82 міліметри, у Карпатах і місцями на Прикарпатті 103 – 152 міліметри. Це в межах (80 – 120 %) норми.
Абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували у червні за всю історію метеоспостережень, в Україні сягав +1 – +9 градусів.
Цікаво, що в частині областей в перший місяць літа раніше подекуди фіксували заморозки. Так, у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Сумській, Харківській, Луганській та Дніпропетровській і гірських районах місцями 0,3 – 3,4 градуса, а на високогір'ї Карпат навіть до -5 градусів.
Абсолютний максимум +32 – +38,5 градуса. В Одеській, Херсонській, Харківській та Луганській областях подекуди +39 – +39,8, у Карпатах і горах Криму +25 – +33 градуси.
До речі, у червні стають активнішими грозові процеси. Частіше спостерігаються град і шквали.
Прогноз погоди на три доби
26 травня у північних, більшості західних, центральних, Одеській і Миколаївській областях йтимуть короткочасні дощі, подекуди грози. Удень на Житомирщині, Вінниччині й Одещині місцями значні дощі. На решті території без опадів.
Дощі також очікуються 27 – 28 травня в Україні, тільки у східних областях місцями.
У найближчі три доби вітер переважно південно-східний, на Заході північно-західний, 26 – 27 травня на Лівобережжі пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура повітря у західних, 26 – 27 травня й у Житомирській та Вінницькій областях вночі +4 – +10 градусів, удень +12 – +18. На решті території вночі вже +11 – +17, удень +18 – +24, але в понеділок і вівторок на Сході й Південному Сході +24 – +29 градусів.