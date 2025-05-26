Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода на июнь
По прогнозу синоптиков, средняя месячная температура в июне намечается в пределах +19 – +23 градусов, в горных районах +15 – +16 градусов. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.
Ожидаемое месячное количество осадков 45 – 82 миллиметра, в Карпатах и местами на Прикарпатье 103 – 152 миллиметра. Это в пределах (80 – 120%) нормы.
Абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в июне за всю историю метеонаблюдений, в Украине достигал +1 – +9 градусов.
Интересно, что в части областей в первый месяц лета ранее кое-где фиксировали заморозки. Так, в Волынской, Ровненской, Житомирской, Киевской, Сумской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях и горных районах местами 0,3–3,4 градуса, а на высокогорье Карпат даже до -5 градусов.
Абсолютный максимум +32 – +38,5 градуса. В Одесской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях местами +39 – +39,8 градуса, в Карпатах и горах Крыма +25 – +33 градуса.
Кстати, в июне становятся более активными грозовые процессы. Чаще наблюдаются град и шквалы.
Прогноз погоды на трое суток
26 мая в северных, большинстве западных, центральных, Одесской и Николаевской областях будут идти кратковременные дожди, местами грозы. Днем на Житомирщине, в Винницкой и Одесской областях местами значительные дожди. На остальной территории без осадков.
Дожди также ожидаются 27 – 28 мая в Украине, только в восточных областях местами.
В ближайшие трое суток ветер преимущественно юго-восточный, на Западе северо-западный, 26 – 27 мая на Левобережье порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха в западных, 26 – 27 мая и в Житомирской и Винницкой областях ночью +4 – +10 градусов, днем +12 – +18. На остальной территории ночью уже +11 – +17, днем +18 – +24, но в понедельник и вторник на Востоке и Юго-Востоке +24 – +29 градусов.