"Сбитые летчики": куда исчезли народные герои Майдана

Недавно всех удивила новость о казаке Гаврилюке, который после политической карьеры вернулся к обычной жизни и работает таксистом. Сайт 24 канала проследил судьбу других героев Революции достоинства и войны, которые на волне патриотизма "зашли" во власть, но теперь исчезли из информационного пространства.

Казак Гаврилюк

Киевлянка Алла Железняк заметила, что таксист, который ее подвез, очень похож на известного "казака" Михаила Гаврилюка.

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Как оказалось, женщина не ошиблась. Сам Михаил Гаврилюк рассказал, что вернулся к прежнему темпу жизни и не понимает ажиотажа вокруг этого.

"Да, я решил некоторое время потаксовать", – признался экс-депутат Михаил Гаврилюк, который не смог переизбраться на своем округе в Ирпене под Киевом.

Ранее СМИ писали о том, что "казак Гаврилюк" после депутатства не работал, а учился на юридическом факультете.

В то же время издание TK Media сняло целый сюжет о том, что он на самом деле строит большой дом в Карпатах в Ивано-Франковской области площадью 550 квадратных метров – "возле озера и водопада".

При этом журналисты изучили декларацию Михаила Гаврилюка, где не нашли упоминаний о незавершенном строительстве. "Казак Гаврилюк" на это ответил – "просто удачно женился" и дом на самом деле помогают строить родители жены.

Михаил Гаврилюк был активным участником Майдана и столкновений с силовиками на улице Грушевского. Стал известен как "казак Гаврилюк" из-за своего "оселедца" после того, как его схватил "Беркут" и раздел на морозе.



Кадры издевательства над Михаилом Гаврилюком во время Майдана / фото: Украинская правда

После победы революции достоинства, Гаврилюка пригласили пойти в депутаты. Партия, которую он представлял – "Народный фронт", которая победила на выборах в Верховную Раду в 2014 году, но не оправдала надежд украинцев и на следующие парламентские выборы вообще не пошла, из-за низкого рейтинга. Однако "Народный фронт" выдвигал своих кандидатов в мажоритарных округах.

Депутат Гаврилюк запомнился тем, что якобы выступал за легализацию проституции, однако он это опроверг. Также Гаврилюк пытался спасти Дом творчества композиторов "Ворзель", но его инициативу не поддержали.

Куда делся Парасюк?

Знаменитый сотник Майдана Владимир Парасюк также вернулся к обычной жизни, после пяти лет депутатства. Он живет во Львове и судится с ЦИК из-за того, что ему не позволили вновь баллотироваться в Верховную Раду.

ЦИК отказала Парасюку в регистрации кандидатом в народные депутаты из-за того, что залог вместо него внесло другое лицо. Бывший нардеп считает, что это было незаконное и политическое решение.



Владимир Парасюк / фото с его страницы в Facebook

Не найдя поддержки своей позиции в украинских судах, он подал иск в Европейский суд по правам человека.

Парасюк не был членом какой-либо партии и во время работы в Верховной Раде не входил в состав одной из фракций. Он критиковал власть и запомнился многочисленными драками и скандалами с другими депутатами или представителями власти.

Стоит отметить, что в 2010 году Владимир Парасюк баллотировался в Новояворовский городской совет, что во Львовской области, по списку ВО "Свобода". Но позже, после Майдана признался, что разочаровался в этой политической силе.

А известным Владимир Парасюк стал 21 февраля 2014 года после его эмоциональной речи с главной сцены. Тогда он заявил, что Майдан не пойдет на компромисс с Виктором Януковичем и готов идти с оружием на штурм резиденции тогдашнего президента.



Владимир Парасюк на главной сцене Майдана / фото: euromaidanpress.com

СМИ предполагали, что именно это побудило Януковича бежать из страны. Однако записи камер наблюдения в резиденции свидетельствуют о том, что он начал готовиться к выезду еще до этого.

После Революции Достоинства Парасюк участвовал в русско-украинской войне, в составе батальона "Днепр-1". Имеет государственные награды.

Как депутат подал более 100 законопроектов. Принимал участие в создании законопроекта о Национальном антикоррупционном бюро и законопроектов, касающихся новосозданных антикоррупционных органов.

Надежда есть: что не так с Савченко?

Еще одна народная героиня, бывшая пленница Кремля, Надежда Савченко последнее время не часто привлекает внимание журналистов.

Если раньше о Савченко писали и говорили в контексте ее заключения в России, вроде подготовки теракта в Украине, а также деятельности в качестве народного депутата, то теперь Надежда привлекает внимание другим способом – она ​​купается в Северном Ледовитом океане, удивляет необычной фотосессией на берегу Балтийского моря, а в сентябре прошлого года, пользователи сети высмеяли Надежду Савченко из-за серии фото с отдыха в Черногории. Также Савченко призналась журналистам, что у нее много женихов.

Биография Савченко настолько неоднозначна, насколько неоднозначны мнения о ней у украинцев. Одни считают ее агентом Путина, другие – последним незаангажированным украинским форпостом.



Надежда Савченко / фото с ее страницы в Facebook

Она была арестована в России и Украине. Во время Майдана защищала "Беркут", а также была против того когда "Беркут" шел в наступление на митингующих.

Савченко согласилась быть первым номером партии "Батькивщина" и стала народной депутатом, однако не захотела слушать лидера партии – Юлию Тимошенко.

Надежда ушла добровольцем на фронт защищать Украину, но после освобождения из плена была обвинена в подготовке к терактам и свержении конституционного строя Украины. Среди планов, по данным следствия, были подрывы здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.

Савченко год находилась под арестом. 16 апреля 2019 года суд освободил ее из-под стражи, но судебный процесс по ее делу продолжается.

Савченко также попробовала себя в качестве журналиста – она ​​ведет авторскую программу на канале ZIK, который, как известно, приобрел Виктор Медведчук.

Семенченко снова надел балаклаву

В прошлом комбат "Донбасса" и народный депутат Семен Семенченко решил не баллотироваться во второй раз в Верховную Раду.

С августа прошлого года он возглавляет общественную организацию "Движение освобождения", которую основал вместе с Егором Соболевым, который также был нардепом. Оба мужчины попали в парламент по списку Объединения "Самопомич, однако в апреле 2019 года написали заявления о выходе из этой партии.



Семен Семенченко / фото с его страницы в Facebook

Целью общественной организации, которую возглавил Семенченко является борьба против российской агрессии и агентуры Кремля в эшелонах украинской власти. Но пока никакой деятельности этой организации не наблюдается. Хотя на странице ОО регулярно появляются новые сообщения, а на закрепленном посту отмечается, что одним из направлений деятельности является защита зеленых зон, земли.

Ранее Семена Семенченко можно было увидеть в Киеве в точках противостояния общества с застройщиками.

Где исчезла государственная инициатива Яроша?

Дмитрий Ярош, который также стал популярным благодаря участию в Революции достоинства, где его считали одним из лидеров Правого сектора, похоже ушел в подполье.

После того как Ярош побыл народным депутатом, он снова баллотировался по списку ВО "Свобода" в Верховную Раду, но политическая партия не получила достаточной поддержки у избирателей.



Дмитрий Ярош / фото с его страницы в Facebook

С сообщений на странице политика понятно, что он следит за событиями в Украине. Ярош часто появляется на фотографиях с членами своей семьи.

Дмитрия Яроша считают одним из организаторов Правого сектора – радикально настроенного крыла Майдана. Это название позже переместилось на фронт и в украинскую политику.

Сегодня Правый сектор это партия, но уже без Дмитрия Яроша. Он в 2015 году оставил организацию. В СМИ сообщалось, что он создал другую партию, которую назвали "ДИЯ" – Государственническая инициатива Яроша (укр. ДІЯ – Державницька ініціатива Яроша). Однако эта организация не получила развития.

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